Ещё
Проект реконструкции Дворца культуры начали разрабатывать в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проект реконструкции Дворца культуры начали разрабатывать в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила начальник управления культуры городской администрации Светлана Шарцева.
Строительство Дворца культуры «Балашиха» началось в 1954 году. В 1976 году была построена вторая часть здания. С момента открытия ремонт в учреждении не проводился.
По поручению главы Балашихи Сергея Юрова мы приступили к проектированию реконструкции Дворца культуры «Балашиха». Уже одобрены эскизы внешнего вида фасада. В старой части здания мы сохраним его исторический образ: оставим парадные ступени, колонны, звезду над входом и памятник Ленину. Жителям будет приятно войти в здание, каким они его знают много лет  — Светлана Шарцева.
Она добавила, что в новой части Дворца культуры будет современный интерьер в стиле хайтек. Там полностью модернизируют концертный зал, оснастят его современным звуковым и световым оборудованием, установят мультимедийные экраны, новые кресла и отремонтируют механику сцены.
По словам Светланы Шарцевой, реконструкция Дворца культуры «Балашиха» пройдет в два этапа. На прилегающих к зданию территориях проведут укладку новой плитки, озеленения, организуют места для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе и парковки. Все работы планируется завершить в 2019 году.
360tv.ru: последние новости
Сибирские школы начали четверть с минуты молчания по погибшим в Кемерове Модель Victoria’s Secret уличили в хранении наркотиков Любовь на троих, смерть для одной: новые подробности загадочной гибели 18‐летней супермодели Иваны Смит
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки8
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам3
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты51
Пресняков опубликовал загадочный снимок9
Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями9
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение