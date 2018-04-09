Проект реконструкции Дворца культуры начали разрабатывать в Балашихе

Об этом сообщила начальник управления культуры городской администрации Светлана Шарцева.

Строительство Дворца культуры «Балашиха» началось в 1954 году. В 1976 году была построена вторая часть здания. С момента открытия ремонт в учреждении не проводился.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова мы приступили к проектированию реконструкции Дворца культуры «Балашиха». Уже одобрены эскизы внешнего вида фасада. В старой части здания мы сохраним его исторический образ: оставим парадные ступени, колонны, звезду над входом и памятник Ленину. Жителям будет приятно войти в здание, каким они его знают много лет — Светлана Шарцева

Она добавила, что в новой части Дворца культуры будет современный интерьер в стиле хайтек. Там полностью модернизируют концертный зал, оснастят его современным звуковым и световым оборудованием, установят мультимедийные экраны, новые кресла и отремонтируют механику сцены.

По словам Светланы Шарцевой, реконструкция Дворца культуры «Балашиха» пройдет в два этапа. На прилегающих к зданию территориях проведут укладку новой плитки, озеленения, организуют места для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе и парковки. Все работы планируется завершить в 2019 году.