В САО расцвели хионодоксы и крокусы

Первые цветы можно увидеть В Тимирязевской академии на севере Москвы.

По словам главного агронома лаборатории вуза Вячеслава Маслова, одними из первых расцветают хионодоксы, цветки которых похожи на синие колокольчики и состоят из 6 лепестков, собранных в кистевидное соцветие.

Также здесь можно наслаждаться карликовыми ирисами, эрантисами, крокусами и другими ранними весенними цветами.

Первоцветы выбрали участок, похожий на альпийскую горку. Вечнозеленые декоративные кустарники, растущие на небольших склонах, еще удерживают на своих ветках остатки снега. Но весеннее солнце уже оказывает свое действие на цветы и они раскрываются перед зрителями.