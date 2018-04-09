В «Аптекарском огороде» расцвела «орхидея-вампир»

Как рассказала пресс-секретарь Ольга Архипова , такие растения характерны для туманных лесов Эквадора — на склонах вулкана Пичинча.

«Это прекраснейший гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии «Золотые врата». На одном соцветии образуется до шести крайне эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения», — отметила она.

Всего в Ботаническом саде МГУ в настоящее время растёт более 1 тыс. видов орхидей. Коллекция пополняется ежегодно.

В январе m24 сообщало, что в «Аптекарском огороде» расцвели орхидеи-ландыши.