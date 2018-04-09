Ещё
В «Аптекарском огороде» расцвела «орхидея-вампир»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Аптекарском огороде» расцвела «орхидея-вампир» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Мещанская Слобода
Как рассказала пресс-секретарь Ольга Архипова, такие растения характерны для туманных лесов Эквадора — на склонах вулкана Пичинча.
«Это прекраснейший гибрид Дракулы Вампира и Масдеваллии «Золотые врата». На одном соцветии образуется до шести крайне эффектных и крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения», — отметила она.
Всего в Ботаническом саде МГУ в настоящее время растёт более 1 тыс. видов орхидей. Коллекция пополняется ежегодно.
В январе m24 сообщало, что в «Аптекарском огороде» расцвели орхидеи-ландыши.
RT на русском: последние новости
В Новосибирском зоопарке у лемуров родились две двойни В Екатеринбурге организована проверка после нападения собаки на ребёнка В Госдуме предлагают упростить процедуру инициирования парламентского расследования
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком6
«Минус 46»: Степаненко раскрыла секрет похудения11
Наргиз защищает избившего ее мужа4
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки36
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам12
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
01:00
Забыла дома: Дайнеко пришла на концерт без юбки
Звёзды
00:58
Хилькевич вернулась в ЦУМ после скандала с сумкой
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение