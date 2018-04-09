Фонд «Подари жизнь» и «ТВ Центр» собирают средства на лечение Дениса Черенкова

Для кого — просто игровая комната, а для Дениса Черенкова — целый мир. Пусть и в миниатюре. Единственное место, где он может почувствовать себя обычным здоровым ребенком. Чтобы как год назад, смело — на самокате, велосипеде, на горке. Одна проблема — нужно постоянно беречь силы и не рисковать понапрасну, передает "ТВ Центр"

Синяки и ушибы противопоказаны, организм может не справиться. У Дениса — анемия Фанкони, заболевание редкое и опасное. Иммунитет — на нуле, вполне реальный риск заболеть лейкозом. Он помнит об этом постоянно.

Денис целует маму при любом удобном случае. А та и рада. Когда любимый сын замирает в её объятиях, он бережёт драгоценную энергию для предстоящих испытаний. Не век же им жить в больничных палатах, постоянно переливать кровь. Конечно, мальчик любит и паззлы, и конструктор. Но ведь так хочется просто выйти на улицу. А нельзя.

Год назад Денис просто ударился, как любой ребенок. Синяк долго не проходил. Увидев результат очередных анализов — все показатели в одночасье рухнули — мама без слов собрала вещи и повезла сына в клинику. С тех пор — постоянные переливания крови. Не помогают. Нужна срочная пересадка костного мозга.

"У него нет защиты. У него нет иммунной системы, то есть защиты от инфекций. Поэтому он нуждается в очень быстрой замене его кроветворной системы на кроветворную систему здорового человека. В данном случае — на кроветворную систему неродственного донора", — сообщила завотделением трансплантации стволовых клеток центра им. Димы Рогачева Лариса Шелихова.

Донора уже нашли в одной из европейских стран. И Денис к трансплантации готов. Морально и физически. Врачи не скрывают — действовать нужно быстро, до трансплантации остались считанные дни. Но мама не находит себе места. Необходимо оплатить поиск и активацию того самого донора, который спасет жизнь Денису. 1 миллион 775 тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная. Шестилетний мальчик это понимает, но виду не показывает.

Сейчас одна надежда — на поддержку добрых и отзывчивых людей. Чтобы помочь Денису, достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. И это сообщение наверняка станет его спасением.