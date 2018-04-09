Как сделать себя и мир вокруг лучше: плоггинг — рецепт по-шведски

Ох уж эти шведы… Вечно придумывают что-нибудь эдакое! Даже банальный сбор мусора они превратили в увлекательное спортивное состязание. В Швеции придумали плоггинг. Это модно, это полезно, к нему уже присоединились жители разных стран, и вам обязательно стоит узнать про него больше.

Источник: Mashable

В мире набирает популярность плоггинг — гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Впервые он появился в Скандинавии, и это новое увлечение называют «хюгге для тех, кто ведет активный образ жизни».

Публикация от Lindex á Íslandi (@lindexiceland)

7 Апр 2018 в 12:12 PDT Слово «плоггинг» появилось в результате соединения слова «джоггинг» и шведского глагола plocka upp — поднимать что-то. Он прост как раз-два-три, и для его реализации нужно:

отправиться на пробежку, взяв с собой крепкий мусорный пакет;

собирать по дороге мусор;

сделать фото «добычи» и запостить с хештегом #plogging в соцсети, чтобы популяризировать движение.

Публикация от adventure and you (@adventure_and_you_)

2 Апр 2018 в 8:38 PDT А некоторых даже отсутствие мусорных пакетов не смущает.

Публикация от SHAPE: fitness, beauty, celebs (@shape)

25 Фев 2018 в 11:00 PST По хештегу #plogging в Instagram уже сейчас можно найти более тысячи снимков. К движению постепенно приобщается и Россия.

Вчера был Всемирный день здоровья ⠀ В этот день люди всей планеты уделяют внимание таким важным понятиям, как долголетие и хорошее качество жизни. Поэтому сегодня мы расскажем вам о необычном и очень полезном тренде — плоггинге. ⠀ Что же это такое? ⠀ Плоггинг (от шведских слов «jogging» («бегать») и plocka skräp («подбирать мусор»)) — это сочетание здорового образа жизни и заботы об окружающей среде. ⠀ Первые упоминания о плоггинге появились в соцсетях осенью 2016 года. ⠀ Чтобы им заняться, во время пробежки нужно всего лишь собирать весь попадающийся на пути мусор в пакет, а затем рассказать об этом в соцсетях, выложив фотографию с хештегом #plogging, чтобы привлечь к движению как можно больше неравнодушных людей! ⠀ Как видите, плоггинг помогает убить сразу двух зайцев. Обычный бег превращается в настоящую экологическую акцию, которая помогает сделать окружающее пространство чище. Дополнительным плюсом для бегуна становится увеличение расхода калорий, ведь для того, чтобы подобрать мусор, нужно наклониться или присесть. ⠀ А вы готовы присоединиться к новому движению? ⠀ Runners — твоя школа бега! ⠀ 977-181 ⠀ #runners #runschool #томск #бег Публикация от runners_tomsk (@runners_tomsk)

8 Апр 2018 в 3:10 PDT Первыми на новый тренд обратили внимание администраторы шведского приложения Lifesum, куда пользователи вносят свою еду и активности. Термин plogging начал стремительно увлекать новых и новых пользователей.

Публикация от @beenist

10 Окт 2017 в 2:57 PDT Согласно данным Lifesum, плоггинг гораздо энергозатратней, чем просто бег трусцой. Собирание мусора включает в себя приседания и наклоны, а также требует физической силы, чтобы держать мусорный пакет. Поэтому за 30 минут плоггинга человек сжигает в среднем 288 калорий, а во время получаса обычного бега трусцой — всего 235 калорий.

Публикация от Heidi Richard (@heidi_lyn)

7 Апр 2018 в 7:09 PDT Новый фитнес-тренд поддержали активисты Plastic Patrol — масштабной кампании по избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком.

Публикация от Caroline (@tidalcrave)

6 Апр 2018 в 4:59 PDT Будут ли проводиться соревнования по новому виду спорта, пока непонятно. Но звание «самый быстрый мусорщик» звучит гордо, да и делать мир вокруг себя чище и лучше так приятно.