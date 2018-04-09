Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля

В эти дни часто рождаются люди с невероятно логичным и упорядоченным мышлением. Им достаточно малой доли информации, чтобы размотать всю цепочку событий и сделать правильные выводы. Кроме того, врожденное хладнокровие делает их прекрасными стратегами. Вот уж кто точно всегда добивается того, чего хочет.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Овнам придется взять всю волю в кулак, чтобы принять очень важное решение. Приготовьтесь отстаивать свое мнение, даже если оно вызовет недовольство окружающих. Однако постарайтесь не заводить серьезных разговоров с начальством и проявлять инициативу в первые два дня недели. Это время лучше потратить на обдумывание своих идей.

Отношения

Выходные не подходят для новых знакомств. С опасением относитесь к людям, которые слишком активно пытаются влиться в ваше окружение и вызывают вас на доверительный разговор. В дальнейшем они могут устроить вам неприятности.

Здоровье

Запланируйте на пятницу или четверг посещение бани, сауны или спа-салона. Это положительно скажется на вашем самочувствии.

Покупки

В выходные не стоит отправляться в загородные поездки. Возможны проблемы с личным автомобилем, из-за которого вам придется серьезно потратиться на ремонт. При этом удовольствие от путешествия вы вряд ли успеете получить.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Сейчас вам не стоит устраивать разборки с партнерами и коллегами, тем более если они вызваны непроверенными слухами. Не тратьте свое время на обсуждение сплетен и не позволяйте впутывать себя в интриги. Хотя желающих сделать это будет немало.

Отношения

Новые знакомства, завязавшиеся во второй половине недели, вряд ли перерастут в романтические, однако хорошего друга вы вполне можете приобрести. Ваши отношения со старыми приятелями и друзьями будут гармоничными. Вы можете рассчитывать на их поддержку. В любви сейчас главное — не терять головы и не бросаться во все тяжкие.

Здоровье

Неделю стоит посвятить работе над своими комплексами. Духовные практики и психологические тренинги помогут вам почувствовать себя спокойней. Это поможет победить бессонницу и мигрень.

Покупки

Крупные покупки лучше не планировать на выходные. Если нужно купить что-то важное, постарайтесь сделать это до пятницы.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Близнецам будет трудно смириться с необходимостью кому-то подчиняться. Если ваша работа не предполагает свободного графика, то приготовьтесь к тому, что ваша самостоятельность будет вызывать раздражение у начальства. С четверга наступит удачное время для реализации своих задумок. Но действуйте мягко и тактично — в особенности общаясь с людьми, от которых зависит ваш результат.

Отношения

Скорее всего, на этой неделе ваш круг общения изменится. С кем-то из давних друзей дороги разойдутся. Вы поймете, что ваши взгляды на жизнь отличаются слишком сильно, чтобы продолжать общение. Вместе с тем появятся новые знакомые и новые цели. Семейные Близнецы могут получить приятную информацию или сюрприз от своего партнера по браку.

Здоровье

Используйте каждую возможность для отдыха и психологической разгрузки. Уровень стресса в вашей жизни на этой неделе будет слишком высок, что может сказаться на вашем физиологическом состоянии.

Покупки

Не стоит начинать неделю с путешествий. В особенности туда, где вы еще ни разу не были. Также не подходит неделя для вечеринок и развлечений — вы только зря потратите время и деньги. Лучше отправиться в спа-салон или оплатить курс массажа.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

С четверга и до конца недели наступит удачное время для составления планов на будущее. Собеседования, запланированные на это время, пройдут очень удачно. Ваше обаяние усилится, а окружающие будут испытывать неподдельный интерес к вам. Для студентов и тех, кто получает дополнительное образование, время тоже будет хорошим.

Отношения

Не стоит заводить важные разговоры с любимым человеком в начале недели. В это время крайне нежелательно обсуждать ваше совместное будущее или заговаривать о свадьбе. Самые неудачные дни для первого свидания — это понедельник и вторник. В эти дни все пойдет совсем не так, как вы рассчитывали.

Здоровье

В выходные могут усилиться депрессивные настроения. В это время звезды советуют Ракам не оставаться одним. Общение с близкими людьми повысит настроение и даст силы для преодоления кризиса.

Покупки

Обязательно загляните в ювелирный магазин. Купленные сейчас украшения из драгоценных металлов и камней станут любимыми экземплярами в коллекции.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Наиболее актуальными для Львов станут вопросы образования и планирования своего будущего. Сейчас вы можете составить подробную карту своей будущей жизни и приступить к ее воплощению в жизнь. Если есть возможность, выбирайте индивидуальные занятия с преподавателями — они будут гораздо более эффективными.

Отношения

Не лучшее время для знакомства и общения через интернет. Вы не только не познакомитесь с новыми интересными людьми, но можете и рассориться со старыми приятелями. В конце недели многие Львы почувствуют усиление сексуальных потребностей. В давние любовные отношения вернется первозданная страсть. Кроме того, возможны одноразовые связи и мимолетные романы.

Здоровье

В выходные лучше не выходить из дома. В особенности если вы себя не слишком хорошо чувствуете. Займитесь профилактикой и не дайте развиться простуде или другой болезни.

Покупки

Удачное время для посещения салона красоты. Попробуйте изменить прическу или цвет волос — эксперимент окажется удачным.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

В трудовой жизни Дев возможны изменения, связанные с кадровыми перестановками. Возможно, у вас появится новый начальник или вы сами займете руководящий пост. Понедельник и вторник будут неблагоприятными для тех, кому приходится водить автомобиль. Вероятность попасть в ДТП в эти дни довольно высока.

Отношения

В отношениях с супругами Дев ждет гармония и покой. А вот остальные близкие заставят вас поволноваться. Скорее всего, вам придется взять на себя роль лидера, чтобы решить срочные вопросы, связанные с родными людьми. Одиноким Девам не стоит засиживаться дома — отправляйтесь навстречу приключениям.

Здоровье

Хорошее время для тех Дев, которые занимаются спортом. Сейчас вы можете принять участие в спортивных соревнованиях и даже завоевать призовое место.

Покупки

Звезды советуют Девам обновить свою коллекцию аксессуаров. В первую очередь обращайте свое внимание на те предметы, которых у вас еще не было, а не на те, к которым вы уже привыкли.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Весам следует уделить особое внимание своей рабочей дисциплине. Ваше пренебрежение к распорядку дня может разозлить руководство или коллег даже в том случае, если вы успеваете выполнить всю работу. Не дожидайтесь дедлайнов и держите данное слово, если хотите сохранить свой авторитет.

Отношения

В любовных отношениях на этой неделе придется принимать важные решения. Не тяните одеяло на себя. Возможно, стоит прислушаться к партнеру или даже уступить ему в некоторых вопросах. Избегайте разговоров на острые темы и выяснения отношений. Наиболее болезненными будут вопросы, связанные с деньгами.

Здоровье

Проведение лечебных процедур и начало здорового образа жизни будут особенно эффективными во второй половине недели. Начните диету в четверг или пятницу — вы совершенно точно почувствуете положительный результат.

Покупки

Удачными будут траты, связанные с автомобилями. Сейчас вы можете купить новую машину или отремонтировать старую.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Рабочая жизнь Скорпионов будет хаотичной и насыщенной внезапными событиями. Ваше умение быстро принимать решения и реагировать на изменившуюся ситуацию очень вам пригодится. Не слишком откровенничайте с коллегами — они могут передать информацию в искаженном виде и подвести вас.

Отношения

Гармония в романтических и супружеских отношениях наступит ближе к выходным. В это время хорошо принимать решение о свадьбе, заключать помолвку или признаваться в любви. Конец недели лучше всего провести в кругу близких. Знакомства в это время не будут благоприятными.

Здоровье

Подходящее время для того, чтобы заняться своим здоровьем. Начните ходить в спортзал, откажитесь от алкоголя и вредной пищи, составьте распорядок дня. Самое главное сейчас — научиться жить по новым правилам.

Покупки

Удачное время для посещения обувных магазинов. Помните о том, что именно обувь создает образ, поэтому не экономьте на покупке удачной пары. Это приобретение точно будет удачным.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Неделя идеальна для выполнения административной работы. Сейчас вы можете мастерски решить любые бытовые и хозяйственные задачи, организовать деловые процессы и рабочее пространство.

Отношения

В отношениях с любимым человеком ожидается настоящий ураган. Вас будет бросать от полного разочарования до романтической эйфории. Вы можете узнать о своем избраннике нечто, что может на время погасить ваши чувства. Однако закончится неделя все-таки на подъеме. На воскресенье запланируйте романтическое свидание.

Здоровье

К концу дня вы можете чувствовать себя неважно. Не снимайте усталость алкоголем или сидением перед телевизором или за компьютером. Возьмите за правило выходить на вечернюю прогулку. Хотя бы несколько минут наедине со своими мыслями помогут вам развеяться.

Покупки

Удачное время для благоустройства собственного дома, создания комфортной и уютной обстановки. Вы можете реализовать удачные дизайнерские задумки или начать полноценный ремонт. А вот с развлечениями на этой неделе все не так радужно. Ваши планы могут сорваться в любой момент.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Неделя будет довольно напряженной, если вы не умеете делегировать обязательства и стремитесь все и всегда делать самостоятельно. Научитесь доверять своим коллегам, иначе к концу недели сляжете от переутомления.

Отношения

Начало недели не подходит для приема гостей (даже если это романтическое свидание). Удачным будет время с четверга по воскресенье. В эти дни одинокие Козероги могут завести романтическое знакомство. В особенности если вам предстоит какая-то поездка. Семейным Козерогам стоит больше времени проводить с близкими. Возможно, кто-то из них заболеет и потребует от вас особой заботы.

Здоровье

На этой неделе риск переутомления особенно велик. Заставляйте себя отдыхать. Можете даже завести будильник для этих целей.

Покупки

Удачное время для того, чтобы заняться решением бытовых вопросов. Скорее всего, у вас накопилось достаточно хозяйственных проблем, которые требуют вашего вмешательства (и финансового в том числе). Стоит потратить на это время и деньги.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Водолеям следует быть более осторожными с важными документами. Велик риск потери документов, из-за чего вы не сможете продолжать работу. Неблагоприятный период для учебы — она потребует от вас всех возможных сил и не оставит времени на что-то еще. Будьте дипломатичны в общении с влиятельными людьми. От вашего поведения во многом зависит, поддержат они вас или будут мешать в достижении целей.

Отношения

Общение с любимыми людьми и близкими друзьями будет далеко от идеала. Возможны споры и конфликты на ровном месте. Однако вы сможете преодолеть эти неприятности с пользой для себя. Семейным Водолеям следует больше времени проводить со своим ребенком. Вы для него сейчас особенно важны.

Здоровье

Здоровье не будет вас беспокоить. Однако стоит позаботиться о себе в перспективе. Начните принимать курс витаминов, сходите на профилактический прием, если давно не были у врача.

Покупки

С четверга наступит благоприятный период для покупки новой мебели для дома. Вполне возможно, что кто-то из родственников решит поддержать вас в материальном плане. В выходные лучше не ездить за город — возможны проблемы с автомобилем.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Рыбы на этой неделе находятся в отличной форме. Вы отлично справитесь со своими обязанностями, может быть, даже пойдете на рекорд. Не отказывайтесь от дополнительных заданий, даже если вы не слишком опытны в данной сфере — сейчас вам все по плечу.

Отношения

Со среды начнется самый благоприятный период для налаживания отношений. Вас ждут новые знакомства, свидания и общение с теми людьми, которые вам давно нравились. Если вы недавно расстались с любимым человеком, то сейчас можете вернуть ваши отношения.

Здоровье

Рыбам следует тщательно проверять сроки годности продуктов и избегать непроверенных кафе и ресторанов. Велика вероятность отравления.

Покупки

С одной стороны, на этой неделе финансовые возможности Рыб возрастут. С другой, увеличатся и непредвиденные расходы. Избегайте покупки дорогой электроники в начале недели, а мебели — в выходные дни.