Водонаева попросила помощи у подписчиков

Бывшая участница телепроекта «Дом 2» Алена Водонаева попросила помощи у подписчиков в поисках жилья в Лос-Анджелесе.

На своей странице в соцсети Instagram телеведущая сообщила, что вместе с мужем подыскивает квартиру или дом в крупнейшем городе Калифорнии или его пригородах, например, в Санта-Монике, где смогла бы провести весь июль.

«Насилуем глаза уже второй час», — посетовала она.

По словам Водонаевой, обоих уже «подташнивает» от сайта Airbnb, «глаз замылился», а «сердце не екнуло ни разу». В связи с этим бывшая звезда «Дома 2» призвала подписчиков поделиться «паролями и явками» — другими сайтами и приложениями по поиску жилья.

«Где можно снять красивое жилье с бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700 тысяч на месяц», — уточнила она условия.

Реакция пользователей на публикацию оказалась противоположной. Первая половина из них обвинили Водонаеву в «понтах» в связи с «халупой за 700 тысяч», а другие принялись давать дельные советы.