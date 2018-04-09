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Водонаева попросила помощи у подписчиков
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Водонаева попросила помощи у подписчиков 

Рамблер 35 минут назад
Фото: FashionTime
Бывшая участница телепроекта «Дом 2» Алена Водонаева попросила помощи у подписчиков в поисках жилья в Лос-Анджелесе.
На своей странице в соцсети Instagram телеведущая сообщила, что вместе с мужем подыскивает квартиру или дом в крупнейшем городе Калифорнии или его пригородах, например, в Санта-Монике, где смогла бы провести весь июль.
«Насилуем глаза уже второй час», — посетовала она.
По словам Водонаевой, обоих уже «подташнивает» от сайта Airbnb, «глаз замылился», а «сердце не екнуло ни разу». В связи с этим бывшая звезда «Дома 2» призвала подписчиков поделиться «паролями и явками» — другими сайтами и приложениями по поиску жилья.
«Где можно снять красивое жилье с бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700 тысяч на месяц», — уточнила она условия.
Реакция пользователей на публикацию оказалась противоположной. Первая половина из них обвинили Водонаеву в «понтах» в связи с «халупой за 700 тысяч», а другие принялись давать дельные советы.
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