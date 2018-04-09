Как получить хороший урожай картофеля по методу Миттлайдера?

Говорят, есть метод выращивания картошки у американского овощевода Миттлайдера. В чём он заключается?

На вопросы читателей « АиФ на Дону» отвечает садовод Вячеслав Каргинцев. Он рассказывает о традиционном и необычном для россиян — по методу американского овощевода Джекоба Миттлайдера — способах посадки и выращивания картофеля.

Традиционный способ

Прежде всего, напомним об общепринятом методе выращивания картофеля. С осени вносят навоз — 600 кг на сотку и землю перекапывают.

Весной вновь перекапывают, разравнивают и делают в рядах лунки на расстоянии 30 см друг от друга. Между рядами оставляют 70 см. Отбирают для посадки клубни весом 50-70 г каждый.

Если навоз не был разбросан с осени, то перепревший или полуперепревший навоз весной вносят уже в лунки. Потребуется его 200-300 кг на сотку. Столько же рекомендуется в это время внести золы и по 5-7 г (чайная ложка) нитроаммофоски.

Проросшие клубни раскладывают на глубину 6-8 см. Землю после посадки разравнивают. Перед появлением всходов землю вновь рыхлят, чтобы убрать корку. Два раза за сезон, после дождя или обильного полива, посадки окучивают. На одну сотку затрачивают 22-30 кг картофеля или 435 клубней. Урожай — около 200 кг с сотки.

Метод Миттлайдера

Американский овощевод доктор Миттлайдер картофель, как и другие овощи, выращивает на узких грядах шириной 0,45 м и длиной 9 м с проходами не менее 75 см. В день посадки на не вскопанную землю вносит предпосевное удобрение. После внесения удобрения почву перекапывает и формирует гряды с бортиками.

Проросшие клубни весом 50-70 г сажает на расстоянии 30 см друг от друга с внутренней стороны бортиков. Когда появятся всходы, начинает подкормки — 4 раза с интервалом 4-10 дней. С этой целью насыпает узкой полоской по центру гряды 450 г удобрений и растворяет с помощью полива. В сухую погоду продолжает поливать и после окончания подкормок. Особенно важен полив, когда набраны бутоны и в период цветения.

Картофель Миттлайдер не рыхлит и не окучивает, часть клубней иногда оказывается близко к поверхности и может позеленеть. Поэтому в период бутонизации рекомендуется замульчировать посадки на 2-3 см. На сотке Миттлайдер размещает 8 гряд, затрачивает 25-35 кг картофеля или 490 клубней. С каждой гряды получает осенью 70 кг картофеля, урожай с сотки 550 кг.