Творог производства подмосковного предприятия получил Знак качества

Российская система качества присвоила государственный Знак качества творогу девятипроцентной жирности торговой марки «Братья Чебурашкины», который производят в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

«По результатам исследования продукт был признан одним из лучших в России по своим потребительским характеристикам», — отмечается в материале.

По итогам лабораторных испытаний творог признали не только соответствующим обязательным требованиям, но и повышенному стандарту Роскачества. В составе продукта не обнаружили патогенных микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. Творог не содержит консервантов, синтетических красителей, крахмала, ГМИ, пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов и антибиотиков.

В продукте содержится достаточное количество белков и жиров, молочнокислых бактерий. Молоко, из которого был приготовлен творог, качественное и пастеризованное. В составе творога нет сои и фитостеринов, однако недостаточно стеариновой кислоты. Ее содержание зависит от качества молока, из которого был приготовлен творог. Фактическая масса творога соответствует указанной на маркировке.

По результатам технического аудита предприятия, включая определение уровня локализации, данный товар подтвердил свое высокое качество и был награжден российским Знаком качества.

Всего в рамках веерного исследования Роскачества были изучены параметры качества и безопасности творога 44 торговых марок по 62 показателям. Выборка включила в себя самые популярные у россиян федеральные и региональные торговые марки. Творог 28 торговых марок признан качественным и безопасным — продукция 17 из них оказалась повышенного качества. В твороге остальных брендов обнаружены антибиотики, дрожжи и плесени.

Роскачество — национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учрежденная распоряжением правительства. Товары, отмеченные государственным Знаком качества, войдут во всероссийскую программу продвижения в федеральных и региональных торговых сетях, и будут особо выделены непосредственно в торговом зале.