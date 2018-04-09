Ярче! Фрэнсис Бин Кобейн удивила смелым экспериментом с образом

Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин представила новый имидж на красной дорожке церемонии наград Fashion Los Angeles Awards, прошедшей в Лос-Анджелесе. 25-летняя художница выкрасила волосы в малиновый оттенок. Свой новый образ девушка дополнила блеском-помадой в тон. Для светловолосой от природы Фрэнсис Бин это уже далеко не первый эксперимент с имиджем. Ранее она была блондинкой, брюнеткой, русой и рыжей.

Как тебе такой образ наследницы звездной четы?

К слову, на днях Фрэнсис Бин удивила не только своим новым образом, но и вокальными способностями. В Сети появился кусок песни, которую наследница лидера группы Nirvana посвятила своему отцу Курту в честь годовщины его смерти. Стоит отметить, что у Фрэнсис Бин отличные музыкальнуе таланты. Смотри сама.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, Global Look Press