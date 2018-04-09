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Ярче! Фрэнсис Бин Кобейн удивила смелым экспериментом с образом
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Ярче! Фрэнсис Бин Кобейн удивила смелым экспериментом с образом 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин представила новый имидж на красной дорожке церемонии наград Fashion Los Angeles Awards, прошедшей в Лос-Анджелесе. 25-летняя художница выкрасила волосы в малиновый оттенок. Свой новый образ девушка дополнила блеском-помадой в тон. Для светловолосой от природы Фрэнсис Бин это уже далеко не первый эксперимент с имиджем. Ранее она была блондинкой, брюнеткой, русой и рыжей.
Как тебе такой образ наследницы звездной четы?
К слову, на днях Фрэнсис Бин удивила не только своим новым образом, но и вокальными способностями. В Сети появился кусок песни, которую наследница лидера группы Nirvana посвятила своему отцу Курту в честь годовщины его смерти. Стоит отметить, что у Фрэнсис Бин отличные музыкальнуе таланты. Смотри сама.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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