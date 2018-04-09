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Контейнер для сбора ненужных вещей установили в районе Выхино-Жулебино
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Контейнер для сбора ненужных вещей установили в районе Выхино-Жулебино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Специальный контейнер для сбора ненужных вещей установили в холле культурного центра «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— Каждый день с 09.00 до 22.00 посетители центра могут оставить свои ненужные вещи в специальном контейнере, — сообщила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Пройдя этапы обработки, вещи получат вторую жизнь и порадуют тех, кто остро нуждается в добре и заботе.
Сбор проходит в рамках проектов «Пункт приема одежды» и «Добромаркет». Вещи получат люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, пойдут на коврики и игрушки или поступят для продажи в благотворительный магазин «Добромаркет» в городе Гатчина.
Принести и оставить ставшие никому не нужными вещи можно по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2.
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