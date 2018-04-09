Контейнер для сбора ненужных вещей установили в районе Выхино-Жулебино

Специальный контейнер для сбора ненужных вещей установили в холле культурного центра «Лидер» района Выхино-Жулебино.

— Каждый день с 09.00 до 22.00 посетители центра могут оставить свои ненужные вещи в специальном контейнере, — сообщила пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева . — Пройдя этапы обработки, вещи получат вторую жизнь и порадуют тех, кто остро нуждается в добре и заботе.

Сбор проходит в рамках проектов «Пункт приема одежды» и «Добромаркет». Вещи получат люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, пойдут на коврики и игрушки или поступят для продажи в благотворительный магазин «Добромаркет» в городе Гатчина.

Принести и оставить ставшие никому не нужными вещи можно по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2.