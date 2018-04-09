Хайди Клум и Том Каулитц страстно целовались в бассейне: фото

Хайди Клум рассталась с арт-дилером Вито Шнабелем и закрутила новый роман. Избранником 44-летней модели стал 28-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Впервые об их отношениях заговорили в конце марта, когда влюбленные попали в объектив папарацци в Восточном Голливуде.

Хайди Клум и Том Каулитц

Теперь репортеры пристально наблюдают за парочкой. На днях Хайди и Тома запечатлели в Мексике. Влюбленные сначала грелись на солнышке, а потом уединились в бассейне.

Хайди Клум и Том Каулитц

Напомним, что ранее Клум встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, с которым рассталась в сентябре 2017 после трехлетнего романа из-за его измен. Модель воспитывает четверых детей от брака с певцом Силом: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.