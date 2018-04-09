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Хайди Клум и Том Каулитц страстно целовались в бассейне: фото
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Хайди Клум и Том Каулитц страстно целовались в бассейне: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Хайди Клум рассталась с арт-дилером Вито Шнабелем и закрутила новый роман. Избранником 44-летней модели стал 28-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Впервые об их отношениях заговорили в конце марта, когда влюбленные попали в объектив папарацци в Восточном Голливуде.
Хайди Клум и Том Каулитц
Теперь репортеры пристально наблюдают за парочкой. На днях Хайди и Тома запечатлели в Мексике. Влюбленные сначала грелись на солнышке, а потом уединились в бассейне.
Хайди Клум и Том Каулитц
Напомним, что ранее Клум встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, с которым рассталась в сентябре 2017 после трехлетнего романа из-за его измен. Модель воспитывает четверых детей от брака с певцом Силом: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.
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