О чем думать, чтобы обрести богатство

Каких только книг не написано и фильмов не снято на тему, как преодолеть бедность. Впрочем, далеко не все они помогают, а большинство желающих мгновенно разбогатеть теряются в огромном потоке информации.

Большинство психологов уже давно пришли к выводу, что мировоззрение человека определяет, будет ли он богат или беден. Если говорить абстрактными категориями, то наша вселенная — это некий колодец, в котором есть все и для всех, но не каждый берет оттуда то, что он хочет. Мешают внутренние запреты, всевозможные блоки, которые нужно учиться преодолевать.

Этап №1. Работа над внутренней свободой

Если вы хотите жить хорошо, в достатке, нужно мыслить позитивно. И мысленно подключаться к так называемому денежному каналу. С деньгами нужно дружить. Им нужно радоваться. Говорить о них надо легко, приятно, весело. Расставаться с ними так же, но в рамках разумного, конечно. Принимать их всегда с теплотой. По поводу денег существует множество примет. Не давать в долг вечером, не передавать в руки — обязательно класть на стол или пол. Все эти приметы придумали бедные люди. Те, к кому деньги легко идут, те, у кого они в достатке, таким приметам не верят.

Этап №2. Освобождение от внутренних сдерживающих факторов для обретения богатства

Ставьте финансовые планки: если ваша зарплата составляет 30 тысяч, то планка должна быть 40. Ваша задача сжиться с этой суммой — представьте, на что вы ее потратите. Если вы вживаетесь в эту роль, мысленно расходуете эти деньги, то ваше подсознание начинает работать по новой программе — вы раздвигаете границы восприятия денежной энергии. Потом можно двигаться дальше. Если вы готовы не размениваться по мелочам, то переключайтесь сразу на большие суммы. Самое главное в данном мыслительном процессе — убрать внутренний ступор: что вам этих денег никогда не заработать, не потратить, что вы их по каким-то причинам недостойны.

Этап №3. Прибегнуть к технике ментальных построек

То есть мечтать: ваши фантазии должны быть настолько реалистичными, что вы почувствуете запахи и звуки. Эта техника доступна каждому человеку. Одно условие — нужно все делать не в контексте «я хочу, и у меня будет», а «у меня есть, я сейчас трачу эти деньги, я живу в доме своей мечты» и т. д. Акцентируйте внимание на своих ощущениях, когда в мечтах у вас есть все, чего вы хотите, — в этот момент ваше подсознание сливается с денежной энергией, и впоследствии оно с ней уже не расстанется. Как только ваше подсознание подхватит новую программу, оно будет вести вас другими тропинками — туда, где вы будете соединяться с денежной энергией.