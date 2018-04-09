Молодежь обучилась гончарному делу

В минувшую пятницу Молодежная палата района Косино-Ухтомский провела мастер-класс по гончарному делу, а именно по первой его стадии — лепке из глины.

Молодые люди, собравшиеся за большим столом, постигали азы создания тянь-вань — пиалы, используемой в китайской чайной церемонии. Под чутким руководством профессионала своего дела Антонины у каждого участника мастер-класса получилась своя неповторимая пиала.

В дело шли не только специальные инструменты для создания совершенной формы, но и привычные всем кухонные принадлежности — деревянные лопатки. С их помощью, посредством «пошлепывания» по глине можно придать будущему изделию нужную форму и гладкую текстуру.

Кисточки для рисования и заранее заготовленные штампы пригодились участникам мастер-класса для украшения их творений.

Одним словом, можно сказать, что лепка из глины — это не только интересный творческий процесс, но и отличный антистресс, снимающий накопившееся за рабочую неделю напряжение.

Молодые парламентарии района выражают глубокую признательность творческому кафе «Paint it» (м. Котельники, ул. 3-е Почтовое Отделение , 98к.2) за предоставленную возможность проведения мастер-класса и за особую, тёплую атмосферу.

Фотографии с мастер-класса можно найти в альбоме Молодежной палаты Вконтакте: https://vk.com/album-96916281_253282002