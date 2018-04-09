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Две сургутянки прошли в финал конкурса «Краса Земли 2018»
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Две сургутянки прошли в финал конкурса «Краса Земли 2018» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Сразу 2 жительницы Сургута прошли в финал мирового конкурса «Краса Земли 2018». Это молодые мамы— Алена Евтеева и Лия Риянова. Представительницы Югры в финале конкурса поборются с за победу с тремя соперницами из Москвы, Тамбова и Германии.
По данным vestniks.ru, имя победительницы станет известно во второй половине мая, а также имена Второй и Третьей «Красы Земли 2018». Конкурс пройдёт в прямом эфире. На оной из радиостанций огласят имя лучшей мамы из пяти претенденток.
Интересно, что в финал прошли все девушки русского происхождения. Даже представительница из Германии Дарья Джианнотти, мама троих деток, является русской по национальности.
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