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Дмитрий Маликов оставил жену
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Дмитрий Маликов оставил жену 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
В январе Дмитрий Маликов с гордостью объявил о рождении сына. По словам артиста, она давно мечтал вновь насладиться радостями отцовства и супруга Елена его поддержала. Но радости отцовства — это прекрасно, а отказываться от некоторых привычек Маликов вовсе не намерен. На прошлой неделе артист отправился на отдых в Грецию, оставив жену с маленьким ребенком в Москве.
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)
6 Апр 2018 в 12:56 PDT  В конце прошлой недели Маликов увлеченно постил в Insta фотографии сделанные в Афинах и Монемвасии. Подписчики не скупились на комплименты: «Классного отдыха тебе, набрать на отдыхе море энергии, моря впечатлений», «Абсолютное, прямо физическое, сияние исходит от фото! Спасибо за настроение!», «Дмитрий выглядишь просто потрясающе. Жизнерадостным, абсолютно счастливым, отлично отдохнувшим. Наслаждайтесь отдыхом с удовольствием».
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)
3 Апр 2018 в 10:04 PDT  Однако некоторые поинтересовались, где же супруга Дмитрия? Как выяснилось, как минимум раз в год артист отправляется в путешествие исключительно в компании друзей. Мы с друзьями любим выбирать необычные направления. Например, были в Марракеше, Монголии, Португалии. Путешествуем по странам на машинах, осматриваем все достопримечательности. Иногда очень важно общаться с друзьями мужского пола, это заряжает энергией», — пояснял ранее певец.
Елена Маликова к привычкам супруга относится с уважением и вовсе не против, когда он уезжает с друзьями. А что касается ухода за малышом, то на этот раз Маликовым повезло — мальчик растет очень спокойным. «Он очень спокойный. Большую часть времени спит, просыпается только ради того, чтобы поесть. В основном заботой о сыне занимается жена, я же постоянно на гастролях. Однако, если я в Москве, то всегда стараюсь пораньше приехать домой, чтобы искупать его или покормить», — рассказывал артист.
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