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Американка оправдала появление кокаина в сумке сильным ветром
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Американка оправдала появление кокаина в сумке сильным ветром 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жительница США заявила, что наркотики в ее сумке появились благодаря сильному ветру. Как сообщает портал Fox News, ее аргументы показались полицейским неубедительными.
Инцидент произошел в городе Форт-Пирс, штат Флорида. Полиция остановила 26-летнюю Кеннисию Поси (Kennecia Posey) за опасную езду: девушка не держала свою полосу и ехала по волнообразной траектории. Офицер почувствовал запах марихуаны в автомобиле и обыскал сумку женщины, где обнаружил марихуану и кокаин.
Поси призналась, что марихуана принадлежит ей, но отрицала, что это ее кокаин, так как за его хранение можно получить тюремный срок. «Я не знаю ничего ни о каком кокаине. Он, должно быть, залетел через окно и попал в мою сумку», — оправдывалась она.
В итоге суд обвинил Поси в хранении кокаина и марихуаны. Женщину освободили под залог.
В конце марта сообщалось об американке с белым порошком в носу, попытавшейся заказать бутерброд в тюрьме. Женщина приняла исправительное заведение за придорожное кафе и не ожидала встречи с полицейскими, которые арестовали ее за вождение под воздействием наркотических веществ и без водительских прав.
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