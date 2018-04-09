Сиба-ину, ваймаранер, алабай. Ямальцы похвастались дорогими питомцами

После нападений уличных псов на детей в Салехарде всех собак начали вешать на безответственных хозяев. И совершенно справедливо. Потому что когда владельцы души не чают в питомцах, хвостатые даже с очень большими клыками отвечают тем же — оберегают, служат верой и правдой, ластятся как щенки.

На региональную выставку, которая проходила 7 апреля в Новом Уренгое, привезли живые экспонаты даже из Надыма и Пангод. Гости спортивного центра «Арктика» в субботу голосили на все лады: скулили, лаяли, рычали, завывали, будто пели. Почти сотня четвероногих, умилительных и необычных. Так и хотелось поиграть с неутомимым биглем, пощупать толстого французского бульдожку, погладить стаффорда, взять на руки обаятельного шит-цу…

Примерно половина участников относилась к крупногабаритным породам. Таких почесать за ухом, даже с разрешения хозяев, было боязно.

Штучная редкость в цене

Ярану всего два года, но весит юный алабай практически как автор этих строк — около 70 килограммов. Хозяйка хвалила среднеазиатскую овчарку за спокойный нрав и любовь к детям. В стандартной «трешке» вполне умещается, потому что знает свое место.

— Внешне грозная, но никогда первая не бросится, потому что охранная, привязана к владельцам, — рассказывает Лариса. — Правильное воспитание и природное обаяние делают ее любимицей детей, ее обожают все малыши во дворе, спокойно с ней общаются, ласкают.

Неподалеку расположился не менее крупный пес по кличке Херри. Черно-белый окрас и густая шерсть, от глаз невозможно оторваться. Кажется, что такого цвета не существует в природе — прозрачно-нежно-голубое веко «сводится» к радужно-черному зрачку. Уникальный кобель оказался представителем редкой породы якутских лаек. Великолепен в охоте и в упряжке, отличный друг.

— Порода восстановлена чуть более десяти лет назад, — отмечает Инна, владелица лайки. — И так полюбилась нашей семье, что решили разводить, тем более условия позволяют, живем в собственном доме. Теперь в нашем хозяйстве 12 лохматых подростков. Скоро большое семейство пополнится двумя малышами редкого коричневого окраса, таких на всю страну всего пять штук. Стоимость таких собачек начинается от 50 тысяч рублей.

Заказ на киногероя

Маленький Максим начал мечтать о собаке после фильма «Хатико», который пересматривал много раз. Чтобы желание сбылось, ребенок открыл среди родственников сбор средств на покупку похожего щенка.

— Айко — девочка, порода саба-ину, ей всего полгода. Она настолько игривая, активная, что приходится ей постоянно уделять внимание. Конечно, сын сам не осилит уход и воспитание, поэтому водим питомицу в кинологический клуб, — рассказывают родители мальчика.

При всей красоте и обаянии сиба-ину довольно требовательные особы. При выгуле необходимо держать на поводке, потому что могут конфликтовать с другими сородичами. Ее бесконечная подвижность требует регулярного выгула, поэтому эту породу рекомендуют тем, кто ведет активный образ жизни.

Порода не для ленивых

Карело-финская лайка Майя — дебютантка выставки, приехала из Надыма. Ей всего десять месяцев, явно чувствовала себя неуютно и пряталась под скамейкой.

— Таких собак совсем мало в нашем регионе, — рассказывает Александр. — Да и я не знал до недавнего времени о такой породе, случайно увидел в Надыме.

В отличие от обычных лаек, карело-финская — малогабаритная, вполне «уютная» для квартир, не имеет запаха и не линяет. Но и диванной собачкой ее не назовешь. Она легко возбудима, любит поохотиться на пушных зверьков, дичь и даже косуль.

Пара легавых нежно-серого окраса держалась особняком и притягивала взгляд элегантностью. Со зрителями держалась миролюбиво, даже стремилась «целовать» руки. Эта порода — ваймаранер, редкая для Ямала, говорит Лариса Маловко.

— У них короткая шерстка, в стужу требуют одежду и обувь, особо с ними не нагуляешься, — комментирует владелица. — Они очень семейные, обожают детей, не примелют клеток и заточений. Им важен простор и активная нагрузка с регулярным выгулом. С этими собаками не поленишься!

КОММЕНТАРИЙ

«Хатико» только выглядит душкой…

Екатерина Гуля, руководитель новоуренгойского клуба любителей животных, считает, что «собачий мир» в городе становится разнообразнее и интереснее с каждым годом.

Сейчас зарегистрировано около 20 пород, возвращаются доберманы, популярные в конце 90-х. Однако у кинолога есть замечания к тому, как горожане выбирают четвероного друга.

— Взять японскую породу. Фильм «Хатико» наделал много шума, люди кинулись за такими собаками, реальный образ которых далек от романтического, показанного в кино. Непросты в уходе и содержании. «Японец» выглядит обаятельным душкой, а на самом деле примитивный абориген со сложным психотипом, трудно поддающийся дрессуре, — отмечает Екатерина.

К тому, что крупных собак заводят в квартирах, специалист относится негативно.

— Люди попросту удовлетворяют свое эго, не думая о травме, нанесенной живому существу, — акцентирует внимание эксперт. — Лишенные простора, постоянного движения, такие питомцы часто болеют, могут приобретать хронические недуги. А если алабай «включит» охранника, то во дворе жилого массива достанется всем, начиная от детей.

Екатерина советует сто раз подумать, прежде чем заводить питомца, не гнаться за модой, и подбирать в первую очередь по собственному характеру. Если он с ленцой, то не найти лучше покладистых мопсов, которые никуда и никогда не спешат, предпочитая диванную жизнь.