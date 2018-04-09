Пламенный мотор. Как помочь сердцу, при этом не навредив

Как попасть на коронарографию? Чем ходьба поможет сердцу? Почему фитнес не всегда во благо? На эти и другие вопросы ответила врач-кардиолог Красноярской межрайонной больницы № 20 Алина Кускаева.

Почему не лечат?

Мне 60 лет. В 2015 году перенесла острый инфаркт с осложнениями. После этого нахожусь на учёте у кардиолога. Недавно обнаружили кальциноз колец и створок аортального и митрального клапанов. Должны мне какое-то дополнительное лечение назначить? В. Иванова, Емельяновский р-н — Это нормальные возрастные изменения, которые происходят в сердце: его ткани уплотняются. Здесь нет ничего страшного и лечение не требуется. Это те процессы, которые с возрастом происходят абсолютно у всех. Причём от уровня кальция в крови это не зависит. Но препараты, которые вам назначили после инфаркта, нужно принимать регулярно, а терапию в случае необходимости должен корректировать ваш лечащий врач.

В 2013 году мне в Красноярском кардиоцентре поставили стенты. В прошлом году врач порекомендовал сделать коронарографию. Но квот не хватило. Сейчас я опять пытаюсь добиться, чтобы меня направили на это обследование. Сказали, что поставили на очередь, но два месяца прошло, а направление так и не дали. Что делать? Сергей, Красноярск

— Вам нужно в поликлинике по месту жительства узнать, в какую больницу вас поставили на очередь и когда будет направление. Делают коронарографию, то есть проверяют проходимость сосудов, в кардиоцентре, краевой больнице, 20-й больнице, БСМП. Если вдруг в каком-то из стационаров, куда поставили на очередь, оборудование сломалось, вас должны были определить в другой.

Я страдаю нарушением сердечного ритма. Тонометр постоянно выдаёт нарушения, но терапевт не хочет меня лечить. Я хочу, чтобы меня направили к кардиологу. Татьяна, Новосёлово

— Вам нужно провести обследование — холтеровское мониторирование ЭКГ. Его делают с применением аппарата, который сутки записывает кардиограмму. Потом терапевт или кардиолог должны посмотреть и определиться, нужны вам дообследование и лечение или нет.

Когда пульс в норме

Читал в Интернете, что ходьба продлевает жизнь. Так ли это? Вадим, Шарыпово

— Ходьба очень полезна. Идеальное значение — 10 тыс. шагов в сутки. Ходьба ведёт к укреплению сердечно-сосудистой системы и мышц, насыщению крови кислородом. Это хорошая кардионагрузка, которая снижает риск заболеваний сердца. Конечно, не каждый может сразу пройти необходимое количество шагов, нагрузку нужно увеличивать постепенно. При этом тот же бег людям старшего возраста не всегда может быть полезен.

Стала заниматься фитнесом. Слышала, что нужно контролировать при этом свой пульс. Подскажите, какие у него должны быть значения в покое и при физнагрузке? Валерия, Красноярск

— Высокий пульс — серьёзная нагрузка на сердечно-сосудистую систему: ей нужно обработать большой поток крови. Поэтому фитнес может быть не всегда полезен, тем более если уже есть проблемы с сердцем.

Существует определённая формула расчёта предельного пульса при физнагрузке. Это 220 ударов в минуту минус ваш возраст. Выше нежелательно. В норме при покое пульс должен быть не больше 80 ударов в минуту. Если уже есть какие-то проблемы с сердцем, то пульс не должен быть превышать 50-65 ударов в минуту (люди, которые перенесли инфаркт, снижают его спецпрепаратами).

Вреден ли кофе для сердца? Маргарита, пенсионерка

— Кофе увеличивает сердцебиение, частоту сердечных сокращений. Люди, имеющие проблемы с сердцем, выпивая этот напиток, искусственно стимулируют высокий пульс, который приводит к дефициту доставки кислорода к сердцу. Если перенесли инфаркт, употребление кофе нежелательно.