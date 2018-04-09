Какие ягоды выращивать в Сибири?

Скоро на дачах начнутся посадки ягодных кустарников. А какие сорта лучше приживаются в Сибири?

— Все европейские сорта ягодных культур в условиях Сибири малоустойчивы и часто не урожайны. Даже если такой куст пережил одну-две зимы, в дальнейшем он непременно замёрзнет. Поэтому для создания сибирских культурных сортов мичуринцы использовали местные дикие устойчивые виды. Сейчас появились сибирские сорта смородины, крыжовника, земляники и малины, — рассказал председатель красноярского союза садоводов Валерий Гладчук. — В Сибири ягодники имеют целый ряд преимуществ перед плодовыми культурами. Они менее требовательны к неблагоприятным условиям, ягоды их богаче витаминами, минеральными солями и органическими кислотами. Наиболее ценной культурой является чёрная смородина, так как по содержанию витамина С она стоит выше остальных ягодных культур.