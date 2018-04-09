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Бездомным животным помогут в районе Выхино-Жулебино
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Бездомным животным помогут в районе Выхино-Жулебино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
«Неделя добра» стартовала в территориальном центре социального обслуживания «Жулебино».
— Во всех отделениях центра мы проводим акцию по сбору средств для закупки кормов для животных, а также металлических мисок любых размеров, брезентовых поводков и одноразовых пеленок для приюта «Бим», — сообщили в ТЦСО.
Желающие помочь могут обратиться по адресам: Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1, секция 1 (ТЦСО «Жулебино»), Рязанский проспект, дом 64, корпус 2, кабинет 25 (филиал «Выхино»), улица Рождественская, дом 21, корпус 5, кабинет 4 (филиал «Некрасовка»). Сбор средств продлится до 19 апреля.
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