Бездомным животным помогут в районе Выхино-Жулебино

«Неделя добра» стартовала в территориальном центре социального обслуживания «Жулебино».

— Во всех отделениях центра мы проводим акцию по сбору средств для закупки кормов для животных, а также металлических мисок любых размеров, брезентовых поводков и одноразовых пеленок для приюта «Бим», — сообщили в ТЦСО.

Желающие помочь могут обратиться по адресам: Жулебинский бульвар, дом 40, корпус 1, секция 1 (ТЦСО «Жулебино»), Рязанский проспект, дом 64, корпус 2, кабинет 25 (филиал «Выхино»), улица Рождественская, дом 21, корпус 5, кабинет 4 (филиал «Некрасовка»). Сбор средств продлится до 19 апреля.