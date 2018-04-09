Как без рекламы и пиара «Клуб» стал самым модным андеграундным местом Петербурга

Со времен первых рейвов в сквоте на Фонтанке, 145, Петербург был и остается столицей андеграунда. Только теперь танцуют не в пустых квартирах, а на бывших заводах. Но зато все так же под техно. Рейв жив! Как и мода на антифэшн. За полгода жизни проект кураторов Саши Церетели и Юлии Си стал самым обсуждаемым в техно-тусовке. В его заглавие вынесено родовое понятие — что-то сродни манере Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани» звать кота «Котом». Дистанцирование географическое (в промышленный район на Боровую, 116, случайно не заедешь) и субкультурное (команда заведения не пиарится в тематических сообществах и медиа, а взращивает свою аудиторию) сработало как агрессивный маркетинг противопоставления себя затхлым тенденциям индустрии. «Клуб» делает ставку на молодежь до 25 лет, для которой важен паблицитный капитал от принадлежности. Место только «для друзей», но стать одним из них вполне возможно. Достаточно правильно считывать установки и напутствия в предельно персонализированном канале в Telegram с нежным названием-неологизмом «Клубовь». За условный образец взят почивший в борьбе с представителями правопорядка московский проект «Рабица», клуб позиционирует себя как DIY-пространство: все сделано своими руками и для своих же — в меру корявое и несовершенное, но с собственной атмосферой и эстетикой. Найти железную дверь в безымянном переулке, даже зная точный адрес, не так просто. Контроль лиц строг и придирчив. Людей в эпатажных одеждах предпочитают бывалым тусовщикам и любопытствующим обывателям, еще больше распаляя и подогревая интерес. Тренд на антифэшн и воспевание своей особости, как он есть. Лайн-апы гармонируют с внешним антуражем: у серий вечеринок физико-химические названия «Кислоты», «Ржавчина», «Напряжение». Жанры разнообразны — от постметала до эйсид— и нойз-техно, индастриала и ЕВМ. Лайвы здесь играли датчанин Мартин Шакке, берлинец Innsyter, московский резидент Discipline Саша Розет, художник Виктор Кудряшов и даже культовая группа «Ночной проспект» Алексея Борисова

Мария Лакертиан, тусовщик, ЛГБТ-активист В «Клубе» приятная атмосфера и люди, с которыми хочется пообщаться. Этому способствует локация — в центре больше тех, кто случайно заходит в заведение. Сюда едут специально. Заброшенное индустриальное здание, которое постоянно немного меняется, в сочетании с чилаутами создает своеобразный андеграунд-уют, что отличается от стандартного клубного помещения. Насколько знаю, поначалу вообще не приглашали диджеев, которые много где играют, а старались находить и привозить новых. Думаю, поэтому тоже место воспринимается как уникальное».

Фото: Леля Нордик, Саша Чайка