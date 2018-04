Прощай, жир: почему вам стоит попробовать криолиполиз Zeltiq?

Почему безоперационная липосакция стала прорывом в борьбе с жировыми отложениями, как проходит процедура и сколько нужно ждать, чтобы увидеть результат? BeautyHack — об инновационной методике криолиполиза Zeltiq, которую любой желающий может попробовать в институте красоты «Сенсави».

Вопрос коррекции фигуры рано и поздно встает перед всеми: кто-то садится на строгую диету, кто-то записывается в лучший фитнес-клуб, третьи уповают на чудодейственные таблетки и БАДы, обещающие в одночасье избавить от лишних килограммов. Неудивительно, что без прорыва в аппаратной косметологии не обошлось. Если еще несколько десятилетий назад все усилия врачей и ученых были направлены на то, чтобы сохранить молодость и красоту лица, то сегодня тренд перешел и на эстетику тела — вопрос «как привести фигуру в порядок» до сих пор остается актуальным, а значит, нам всем нужен простой, быстрый и безболезненный метод борьбы с жировыми отложениями.

О губительном воздействии холода на жировые клетки заговорили еще в середине XX века — ученые исследовали процессы обморожения и воспаления подкожной ткани, а обнаружили, что длительное охлаждение приводит к гибели жировых клеток. Исследования продолжались до 2008 года, пока группа ученых Гарвардской медицинской школы не пришла к четкому пониманию этого механизма. Результаты не заставили себя долго ждать, и уже в 2009 году был создан первый аппарат для криолиполиза Zeltiq, — о моделировании контуров тела заговорили все.

Институт красоты «Сенсави» стал пионером в использовании аппарата криолиполиза (он же — CoolSculpting) — а сейчас здесь уже три аппарата Zeltiq с новейшими аппликаторами для разных зон. Клиника оснащена новейшим интеллектуальным оборудованием, и в ней вы найдете лучших специалистов по всем направлениям: от коррекции фигуры по последним французским разработкам до новейших anti-age методик радиочастотного термолифтинга.

Здесь работает бесплатная Школа стройности «Сенсави» под руководством известного врача-эндокринолога Константина Овсянникова — пациенты могут приобретать желаемые формы с помощью медикаментозной терапии, которая совсем недавно появилась в Америке, и физиотерапевтических процедур, среди которых CoolSculpting занимает лидирующее место. А чтобы продукты распада быстрее выходили из организма врачи рекомендуют подключить лимфодренажные процедуры.

«Процедура CoolSculpting — один из хитов в «Сенсави», все три аппарата расписаны у нас на недели вперед. Такая популярность говорит об эффективности процедуры, что подтверждается результатами наших пациентов», — говорит руководитель института красоты Карасева Юлия Аркадьевна.

Клиенты клиники, включая звезд, безоговорочно доверяют свою красоту «Сенсави» и уже полюбили процедуру CoolScupting. В «Сенсави» вы получите результат лучший из возможных, это подтверждают награды, которые институт получил от компании производителя аппарата Zeltiq — в 2016 году «Сенсави» стал «Лучшей клиникой» по версии Zeltiq Russia Awards, а в 2017 году получил экспертную премию Best of Beauty Glamour в номинации CoolSculpting by Zeltiq в категории «Профессиональная косметология».

По словам Натальи Филипповой, тренера компании Allergan по процедуре CoolSculpting, пять миллионов процедур уже проведено по всему миру, и большая часть из них — в институте красоты «Сенсави»:

«Здесь работают врачи, уровень которых мы оцениваем как уровень тренеров компании Allergan, поэтому смело можем рекомендовать проходить процедуру в «Сенсави» — здесь представлены все новые виды аппликаторов, и квалификация врачей очень высокая».

В чем преимущества аппарата CoolSculpting перед другими методами коррекции фигуры?

«Настоящий прорыв в борьбе с локальными жировыми отложениями — это появление безоперационных методик. Спросите любого человека, желающего скорректировать фигуру, готов ли он лечь под нож — и в большинстве случаев получите отрицательный ответ. Болезненность классической липосакции, длительный реабилитационный период, побочные эффекты от общего наркоза — вот лишь краткий список причин, заставляющих людей выбирать другой способ сбросить лишнее.

Появление безоперационных методик увеличило спрос на так называемое моделирование контуров тела в два раза — причем, это касается не только женщин, но и мужчин. Многие пациенты жалуются на то, что даже после утомительных фитнес-тренировок и строгих диет локальные жировые отложения (или по-просту генетические ловушки) не уходят — вот тут и приходит на помощь аппарат криолиполиза, помогающий «убить» жировые клетки именно там, где это необходимо».

Как происходит процедура криолиполиза?

В институте красоты «Сенсави» CoolSculpting часто называют «липосакцией обеденного перерыва» — в зависимости от накладываемого аппликатора процедура длится час или 35 минут, во время чего можно смотреть кино и даже перекусить. Вместе с пациентом доктор осматривает зоны, нуждающиеся в коррекции, подбирает количество насадок и делает разметки.

Одни из самых «популярных» зон — живот и бока, ведь отложение жира на них мешает нам с эстетической точки зрения, кроме этого:

«Жировые клетки на животе вырабатывают вещество, вызывающее аппетит. Поэтому их нужно удалять в первую очередь», — говорит эндокринолог Константин Овсянников.

«Избавиться от жировых отложений можно и на спине, руках и внутренней поверхности бедер, но зона, стирающая грани между коррекцией тела и омолаживающей процедурой, — это подбородок. Если тело мы еще можем скрыть одеждой, то именно подбородок предательски выдает наш возраст — особенно, если такое строение лица обусловлено генетически и других способов избавления от жировых отложений в этой зоне просто не существует.

Врачи «Сенсави» сочетают разные аппликаторы и техники криолиполиза, предварительно определив толщину жировой складки, а дальнейший механизм действия аппарата предельно прост. Под действием вакуума складка затягивается в аппликатор и охлаждается при температуре –11 градусов — именно в таких условиях жировые клетки замораживаются и постепенно отмирают, не повреждая при этом окружающие ткани. После снятия насадки врач проводит двухминутный ручной массаж, повышая тем самым эффективность выполненной процедуры и избавляя вас от 25% жировых отложений».

Карасева Юлия Аркадьевна и Юлия Барановская

Получить желаемые формы теперь можно быстро и комфортно, и в этом уже убедилась Юлия Барановская:

«Всего после двух процедур тело стало идеальным, и теперь я полностью готова к сезону открытых платьев. Уверена, что такой результат можно получить только в «Сенсави», потому что важна не только технология, но и специалист — а здесь работают опытные и талантливые профессионалы».

Что чувствует пациент во время и после криолиполиза Zeltiq?

«Первые ощущения кому-то напомнят банки, которые всем накладывали в детстве во время болезни — жировая складка засасывается вакуумом в аппликатор и мгновенно охлаждается. После 5-7 минут воздействия холодом начинается эффект анестезии — процедура продолжается в комфортном режиме, и вы ничего не чувствуете. Когда врач снимает аппликатор и начинает массировать замороженную складку, пациент ощущает легкое покалывание, которое быстро проходит — и можно снова возвращаться к нормальной жизни и заниматься привычными делами.

Эффект будет заметен уже через 3-4 дня: наш организм сам запрограммирован на то, чтобы удалять омертвевшие клетки, это касается и жировых отложений — они выводятся «санитарами» организма в целостном виде, без разрыва мембраны и без попадания токсических веществ в кровь. А через два месяца можно оценить очевидные результаты и принять решение — избавляться от очередных 30% жировых отложений или нет.

Представить, как будет выглядеть кожа в месте проведения процедуры можно, вспомнив румянец после мороза — возможны легкие покраснения и усиление чувствительности, а также не исключен и едва заметный отек, от которого через 3-5 дней не останется и следа. Переживать за обвисание проблемного участка тоже не приходится — если у кожи сохранены хорошие эластические свойства, ткани самостоятельно восстановят нормальный тургор и не потребуют дополнительных процедур. Пациентам в возрасте и обладательницам специфического состояния тканей «Сенсави» предлагает второй этап коррекции, включающий применение процедур по восстановлению тургора кожи, — например, RF-лифтинга».

Частый гость института красоты «Сенсави» Екатерина Одинцова пробовала процедуру несколько раз — криолиполиз помогает ей оставаться в отличной форме и сохранять этот эффект надолго:

«Могу сказать, что эффект от CoolSculpting был мгновенный, и в течение двух недель он нарастал. Те зоны, которые подвергались воздействию уменьшались в размерах так, что это было видно даже на глаз. Эффект сохранялся долгое время — даже если я сама немного прибавляла в объемах, те зоны, которые я обрабатывала, сохраняли свои прежние объемы. Поэтому могу сказать, что процедура Zeltiq очень эффективна — она неинвазивная, безопасная, достаточно комфортная и менее болезненная, чем некоторые виды коррекционного массажа».

Какие есть противопоказания?

Процедура, по эффективности сравнимая с липосакцией, имеет минимальный список противопоказаний. Во-первых, воздержаться от криолиполиза следует тем, кто чувствителен к холоду — и это не касается появления шероховатостей после прогулки на морозе. Речь идет о холодовой аллергии и высыпаниях, присущих, в основном, жителям теплых стран. Вторая очевидная причина не подвергаться криолиполизу — беременность и кормление грудью, зато после родов процедура может не только задать правильный вектор для восстановления фигуры, но и избавить от нависающих складок после кесарева сечения. Однако делать это стоит не ранее 9-12 месяцев после проведенной операции или после естественных родов — и можно смело возвращать себе первозданную фигуру.

Среди прочих противопоказаний — недавние хирургические вмешательства в зоне проведения процедуры (до девяти месяцев), нарушение свертываемости крови и онкологические заболевания.

Марина Ким Виктория Гилварг

Алена Свиридова

Ксения Вагнер

Главный вопрос, возникающий у пациентов, — не вернутся ли жировые клетки обратно? И тут необходимо понять разницу между криолиполизом и классическим похудением. Когда мы сжигаем калории и теряем в весе, наши жировые клетки худеют вместе с нами — ведь мы используем их в качестве энергии. Но их количество при этом не меняется — оно формируется во время полового созревания и остается таким всю нашу жизнь. Переедая или забывая о необходимости физических нагрузок, мы снова набираем в весе — и жировые клетки возвращаются в свое первоначальное состояние.

Под действием CoolSculpting клетки убираются навсегда — и результат гарантирован пожизненный в том случае, если пациент поддерживает вес, в котором находится. В противном случае невозможно будет избежать накопления жировых отложений в других зонах — и линии силуэта снова будут искажены.

Безусловно, базовые составляющие идеальной фигуры — это физические нагрузки и правильное питание. Но даже они не помогают убрать жир с определенных мест — поэтому отличным дополнением к этому станет криолиполиз, сжигающий не только жировые клетки, но и наши сомнения в собственной красоте.