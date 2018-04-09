В Томске создадут прибор для фантомных ощущений

Как обещают радиофизики, программно-аппаратный комплекс, способный воздействовать на кожу человека с помощью электрических импульсов, появится к 2020 году. В онлайн-играх он позволит создать ощущения взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе вуза, прибор будет разрабатывать студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента РФФ Сергея Побаченко

По словам Андрея Косторного, действие прибора будет основано на технологии электротактильной стимуляции. Устройство будет воздействовать на определенную область кожи электрическими сигналами с заданными пространственно-временными параметрами. «Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного», — уточнил ученый.

Комплекс будет состоять из блоков управления, генерации и матрицы коаксиальных электродов. Прибор будет подстраиваться под каждого носителя индивидуально.

Разрабатываемый томскими радиофизиками прибор будет работать без подключения к сети, его вес будет меньше 1,8 килограмма. При этом электростимуляция сделает ощущения более яркими и четкими.

Проект поддержан программой «Умник» Фонда содействия инновациям , на его реализацию выделено 500 тысяч рублей.

Справка «РГ»

Фантомные ощущения — ложные ощущения, иллюзия присутствия утраченной части тела. Впервые описаны в XVI веке. В конце 60-х годов прошлого столетия Нобелевский лауреат Дьердь фон Бекеши опубликовал данные по экспериментально полученным вибротактильным фантомным ощущениям. Ряд значимых результатов по формированию этого феномена при электротактильной стимуляции был получен в работах сотрудников СФТИ ТГУ.