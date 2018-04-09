Взять их за руки, как в детстве

Мои бабушка Вера Михайловна и дедушка Сергей Михайлович Юшины поженились 18 апреля 1968 года, а вот сейчас мы всей семьей готовимся отпраздновать 50-летие со дня их свадьбы.

Кажется, ее в народе называют золотой, и более чем справедливо. Медаль высшего достоинства мои бабушка и дедушка заслужили на все сто — с такой-то насыщенной жизнью! Бабушка, инженер по профессии, очень долго работала на Междугородной телефонной станции (МТС-5) и гордится своей работой до сих пор. Она никогда не была скупа на эмоции и про свою «междугородку» рассказывает потрясающие истории — про то, как спасала человека с отрубленным пальцем, как дежурила двое суток подряд…

Отдельная категория — байки про китайцев с тех времен, когда бабушка уже работала в Центральном научно-исследовательском институте связи. Она же привила мне любовь к баскетболу. В общем, с ней не соскучишься.

Вот и дедушка с такой женой никогда не скучал. Надо сказать, что в нашей дружной, но шумной «итальянской» семье он умудряется сохранять спокойствие даже в ситуациях, когда страсти накаляются до предела, и, глядя на него, нельзя сказать, что это дается ему тяжелым трудом.

Дедушка с бабушкой воспитали двоих детей: мой дядя и мама появились с разницей в шесть лет. А сегодня у Веры Михайловны и Сергея Михайловича — внучка и двое внуков.

В жизни наш дедушка повидал всякое — я до сих пор с интересом слушаю и восхищаюсь его рассказами о работе военпреда, историями про прыжки с парашютом с вышки…

А какими важными чувствовали мы себя с братом, когда дедушка доверял нам поработать с ним на дачном участке! Еще он первоклассно умеет вырезать по дереву, дома висят картины, сделанные его руками.

Вся наша семья любит и гордится Юшиными-старшими. Как говорит их дочь Татьяна, моя мама, это огромное счастье, что ее родители вместе, рядом с нами. И, приезжая в родительский дом, можно, как в детстве, держать за руку и маму, и папу.

Дорогие наши, мы вас поздравляем и крепко-крепко обнимаем!

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