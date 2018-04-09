В Муроме две недели ищут 45-летнего мужчину

Александр Селезнев ушел из дома 26 марта. С тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы: рост 183 сантиметра, среднего телосложения, карие глаза. Мужчина побрит налысо. Он был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы, черные сапоги и кепку. Александр носит очки.