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Для хайпбистов-путешественников: Supreme выпускают чемоданы!
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Для хайпбистов-путешественников: Supreme выпускают чемоданы! 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Люксовый немецкий бренд аксессуаров для путешествий Rimowa, который обожают Ким (37) и Канье (40), Джессика Альба (36), Кара Делевинь (25) и сотни других звезд, делал коллаборации с Верджилом Абло и Fendi.
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А сегодня стало известно, что уже 12 апреля в продажу поступят чемоданы Rimowa x Supreme. Стоимость их пока неизвестна, но доступны чемоданы будут в трех размерах. И раскупят их, скорее всего, за считаные секунды — именно с такой скоростью все дропы Supreme уходят с их официального сайта.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dlya-hajpbistov-puteshestvennikov-supreme-vypuskayut-chemodany/
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