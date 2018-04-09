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Как сделать из прозрачной тарелки произведение искусства, покажут на улице 4-я Новоселки
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Как сделать из прозрачной тарелки произведение искусства, покажут на улице 4-я Новоселки 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В управе района «Молжаниновский» для жителей района проведут два мастер-класса по декупажу: искусственное состаривание предметов мебели и декорирование тарелок в стиле кракелюр (обратный декупаж). Занятия пройдут во вторник, 10 апреля.
— В современном мире, где большинство вещей однообразны, сегодня существует множество разнообразных техник и видов рукоделия, способных преобразить любую типовую и стандартную вещь в неповторимое произведение ручного творчества, — рассказали организаторы встреч, представители ТЦСО «Войковский». — Декупаж — это особый способ украшения поверхности предметов, выполненных практически из любых материалов, позволяющий имитировать художественную роспись.
Мастер-классы проведут в 14.00 и 16.00.
Гостей и участников ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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