Улица морских купцов

Владелец центра дизайна «Мельница» Дмитрий Яухман знает, как построить бизнес из развалин: в 2011 году он начал реконструкцию старейшей городской каменной мельницы, которая открылась через три года и постепенно превратилась в центр дизайна. Хотя изначально определённой концепции у объекта не было вовсе. Выбрали стиль лофт, но чем наполнять здание, зависело в том числе и от заявок от арендаторов.

«Мы устроили отбор новосибирских и федеральных компаний, занимающихся архитектурой и дизайном. Цель была — генерировать трафик, чтобы все компании друг друга поддерживали. Так и получилось. На седьмом этаже у нас проходят крупные мероприятия, поэтому «Мельница» стала эпицентром дизайнерской активности», — вспоминает Дмитрий.

«Мельницу» заполнили арендаторы, она работает уже четвёртый год, но заявки продолжали приходить. Именно это и подтолкнуло бизнесмена сделать контейнерную улицу, идея которой появилась полтора года назад. На её реализацию ушло три месяца. Эти проекты объединяет концепция реновации — из старого сделали новое: гнилые и битые 40-футовые морские контейнеры объездили мир, а после реставрации получили вторую жизнь в Новосибирске как место торговли. Например, один контейнер привезли с острова Барбадос.

«Оказалось, что сложно найти контейнеры в хорошем состоянии, а если такие и есть, то их не продают. Мы купили морские контейнеры с повышенной вместимостью, с высотой потолков 2,8 метра. Распилили их на две части и сделали модули в два этажа. Крепость их конструкции позволяет поставить даже до 10 этажей. Например, наш якорный арендатор — сеть кафе Primetime — размещается на трёх этажах: с последнего будет красивый вид на реку», — поясняет бизнесмен.

Дмитрий Яухман признаётся, что на самом деле сложностей было много: помимо покупки контейнеров, нужно было придумать такую технологию отделки, которая позволила бы арендаторам комфортно чувствовать себя в них в условиях суровой сибирской зимы.

«По сути, нужно было сделать из них термос, в котором будет тепло. Потому что первый вопрос был такой: «Как мы там зимой будем?». Воспринималось всё, как барахолка. Осенью мы запустили один пробный контейнер и протестировали его зимой. Всё получилось. Мы оснащаем помещение, а дальше у предпринимателей есть свобода для творчества. Согласовываем дизайн-проект, корректируем, чтобы всё было со вкусом, но сильно не вмешиваемся. Нет, например, стандартного цвета стен, как это бывает, поэтому каждый интерьер контейнера неповторим», — рассказывает Дмитрий Яухман.

Контейнер, который сдаётся в аренду, — это помещение площадью 15 кв. м. В них размещаются не только местные предприниматели, но и федеральные — крупные заводы и компании из сферы дизайна, которым нужны небольшие представительства в Новосибирске. Дмитрий считает, что федеральным компаниям проще войти в этот проект, потому что такой формат им знаком: они понимают, как на 15 квадратах сделать интерьер, который заинтересует покупателя, будет информативным. Подобные площадки существуют в Европе и в Санкт-Петербурге, Москве. Например, Artplay, Boxpark или «Флакон».

Площадь контейнерной улицы в Новосибирске — 120 кв. м, себестоимость со всей инфраструктурой и коммуникациями — 4 миллиона рублей. Аренда обойдётся предпринимателям в 1000–1200 рублей за 1 кв. м. Запуститься можно за один месяц, уверен владелец. Container street сейчас включает 14 контейнеров на площадке, из них всего два пока не арендованы. Например, в них разместились компании, занимающиеся светом, обоями, фресками и лепниной. Кроме того, есть возможность расширить территорию, поэтому в итоге улица будет состоять из 20 контейнеров. Сейчас резиденты доделывают ремонт, запустится Container street в конце апреля.

«У нас были заявки на мастерские: чтобы производить в контейнере и сразу же здесь продавать. Это интересная тема для развития — анклав мини-мастерских, творческий круг умельцев, только шум-отсечку нужно сделать», — размышляет о вариантах дальнейшего развития проекта его владелец.

Главная задумка бизнесмена — это создание целого лофт-квартала: центр дизайна «Мельница» соединится контейнерной улицей с новым зданием — универмагом Grunge на улице Фабричной, 25. Его запустят в июне 2018 года. От идеи до реализации на первом этапе прошло полтора года — строительство и ремонтные работы. Сейчас идёт второй этап: Дмитрий Яухман со своей командой разрабатывает концепцию, рассматривает заявки от потенциальных резидентов.

«Пока есть идея сделать городской универмаг — широкое понятие, то есть может хоть что продаваться. Но в любом случае хочется, чтобы было связано с красотой и дизайном, а каким именно — посмотрим. Одежда, салон красоты и так далее», — делится владелец «Гранжа».

Трудностей у этого проекта по сравнению с двумя другими не было, заявляет их создатель, потому что реставрация сложнее, чем строительство нового здания. Во втором случае — как нарисовал дизайн-проект, так и построят, а в первом — всё непредсказуемо.

Здание трёхэтажное, каждый уровень — это 500 кв. м. На первом этаже будет event-площадка с высокими потолками и хорошим естественным светом. Если в мероприятия «Мельницы» вмещают 100 человек, то здесь уже 300. Для выставок будут использоваться pop-up модули.

«Такие модули на Западе используются давно — по сути это временные магазины. Например, дизайнер создал коллекцию, ему нужно недолго где-то поработать: в торговый центр не пойдёшь, потому что, как правило, около года аренда, на рынок тоже не пойдёшь, потому что не та целевая аудитория. А здесь в формате дизайн-маркетов, шопинг-уик-эндов возможно. Развешал свой товар красиво, реализовал и дальше пошёл творить. Можно на один день арендовать, можно на несколько недель или месяцев — у нас лояльный подход», — говорит Дмитрий.

На первом этаже шестиметровые потолки, поэтому площадка может трансформироваться под разные мероприятия — показ мод, презентацию автомобилей, кинозал, театральные постановки. Там же можно поставить трибуны.

Судьба второго и третьего этажей решится в ближайший месяц. Разместить резидентов можно как угодно, но для этого нужно отсмотреть заявки потенциальных арендодателей. Первый резидент, которому выделена большая площадь, — это кафе Primetime.

«Сейчас приходят заявки и на 30, и на 100 кв. м. Именно учитывая это, мы делаем планировку. Концептуально будем всех расставлять, чтобы внутри здания логистически всё правильно выстроить. Важно выбрать резидентов. Можно было запустить автосалон и похоронить проект: деньги бы это принесло, а вот пользы городу и профессиональному сообществу не было бы», — добавляет Яухман.

Кроме того, он отмечает, что важно угадать с эмоциональной составляющей здания. Когда фокус-группа слышала слово «гранж», то давала распространённую реакцию «амбициозный». «Гранж» понимается его создателями как отсутствие всякой роскоши, собрание того, что рукотворно, — металл, бетон. Это продолжение мельничного старого кирпича.

«Улица Фабричная — это не мёртвая зона какая-то, а живой уголок города. Не хотелось бы, чтобы она стала складским пристанищем грузовиков», — заключает Дмитрий.

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