Как Стриженов, Фадеев, Басков и другие знаменитые мужчины похудели на десятки килограммов

«Если ты будешь продолжать так вкусно готовить, я с тобой разведусь!» — завил однажды Александр супруге Екатерине. Расставаться муж и жена, конечно, не стали, а вот умерить аппетиты Стриженову пришлось. Его похудение было окутано множеством слухов: говорили, что в борьбе с лишним весом Александру помогли грейпфруты. Или пищевые добавки. Или же зеленый кофе. На самом деле десятки килограммов ушли из-за нового отношения к еде. Мужчина перестал есть хлеб, мясо, гарниры, но не потому что нельзя — просто разонравилось. «Я ем все, что хочу, просто хочу не все», — объяснял свой метод артист. И со смехом добавлял, что если на еде теперь получается экономить, то обновление гардероба разоряет: в процессе похудения Александру приходилось покупать одежду каждые три месяца.

В марте 2015 года в студии шоу «Сегодня вечером» продюсер пообещал похудеть на 60 килограммов за год. Такое заявление Максим сделал, увидев на экране собственную фотографию 20-летней давности: на ней красовался подтянутый, привлекательный мужчина. Прежние формы Фадеев собрался возвращать всеми доступными методами: пить много воды, есть фрукты и овощи, заниматься спортом, по утрам делать китайскую гимнастику и обучаться дайвингу. А также дал слово не брить бороду, пока не достигнет цели. Перемены во внешнем виде мужчины стали заметны не так давно — но лучше поздно, чем никогда. Фадеев сообщил, что уже расстался с 42 килограммами — впереди борьба еще с тремя десятками. Когда Максим увидит на весах заветный минус, то раскроет свою систему питания и похудения, а также сменит имидж — хотя уже появляется в модных образах в стиле спорт-шик.

Фото: Globallok, instagram.com/fadeevmaxim

Певец похудел с 54 до 46 размера, чтобы не «выкатываться» на сцену, а эффектно выходить к публике. В этом «золотому голосу» помог личный тренер: специалист следил за питанием своего подопечного, обучал премудростям грамотных тренировок и делал интенсивный массаж — такой, что Николай кричал от боли. В вопросах питания Басков мог дать слабину, например, съесть любимый пломбир или шоколад. Но спорт — строго пор расписанию: артист включил тренажерный зал в свой райдер и не пропускает тренировки даже во время гастролей. Есть у мужчины еще один секрет — экспериментальный омолаживающий препарат, разработанный российскими учеными. Если чудо-средство окажется действенным, Николай поделится секретом с поклонниками — откроет свою клинику и научить окружающих худеть и молодеть.

Фото: Globallok, instagram.com/nikolaibaskov

Стоит отдать певцу должное: из творческой тени он вышел как надо — похудевшим, возмужавшим и прямиком на второе место шоу «Голос». Как вспоминает Александр, он всегда любил поесть. Но когда вес достиг отметки в 106 кг, а полноту на снимках уже не получалось скрыть посредством ретуши, Панайотов решил — пора. Да еще и песня новая родилась — хотелось вернуться с ней изменившимся внутренне и внешне. За 4 месяца певец сбросил 20 килограммов благодаря простым и неизменным условиям — спорту и питанию. Не исключал артист и довольно строгих ограничений: перед концертами ему приходилось держать себя в черном теле, несколько дней подряд питаясь лишь грудкой и капустой брокколи. Но объяснять метаморфозы Александру приходилось еще долго. «Прошу не приписывать к моим изменениям увлечения к таблеткам, наркотикам, спиртному. И не писать фразы в стиле „что то не так“, — настаивал мужчина.

Фото: Globallok, instagram.com/panaiotov

Как подчеркивает солист группы „Руки вверх!“, он занимается не похудением, а здоровьем. Прежде чем взяться за свое тело, Жуков прошел полное медицинское обследование. Для певца разработали индивидуальную программу тренировок и диету, которых Сергей и стал придерживаться — опять же под контролем врачей. За первые два месяца исчезли 24 килограмма, что для артиста стало только началом. „Давайте поддерживать друг друга и заниматься своим здоровьем вместе. Ведь ничего нет лучше, чем здоровые папа и мама, которые столько добра и счастья могут принести в свои семьи!“ — мотивирует Сергей поклонников. А также благодарит любимую супругу Регину — за поддержку, безусловное понимание и крепкое плечо.

Фото: Globallok, instagram.com/sezhukov

Благодаря сериалу „Сладкая жизнь“ актер прибавил в популярности и заметно убавил в весе. В третьем сезоне проекта герой Романа оказывается практически на дне, потому не может выглядеть упитанным и сытым. Пришлось Маякину идти на жертвы ради искусства, чему мужчина только рад: „Это до сих пор приносит мне плоды в профессии и в личной жизни, да и для здоровья очень полезно. Очень круто говорить знакомым: „Смотрите, какой я был!“ — и показывать трейлер первого сезона, где я весил почти на 30 килограммов больше, чем сейчас“, — делится актер. Ничего сверхъестественного делать не пришлось, похудел Роман благодаря правильному питанию: фрукты, овощи, морепродукты на ужин, на обед — супы (но не на мясном бульоне). И никаких полуфабрикатов. Маякин продолжает работать над телом ради грядущих ролей — впереди, например, спектакль, в котором ему придется танцевать стриптиз.

Фото: кадр из сериала, instagram.com/mayakin_

Между „Историями в деталях“ и „Однажды“ телеведущий пять лет не появлялся в эфире — не поступало предложений. Из-за депрессии Сергей сильно поправился и к новой работе приступил заметно изменившимся внешне. Но таким оставался недолго — теперь зрители видят на экране похудевшего почти на 50 килограммов Майорова. „Я поборол лень. И во многом это случилось благодаря моим студентам и молодым коллегам. Видя, насколько я им интересен и важен, я понял, что должен нравиться им еще больше. Я должен стать молодым! А как похудел — вопрос питания, медицины, скажем так, комплекс всевозможных мер. А еще любовь близких“, — рассказывала в интервью Teleprogramma.pro Сергей.