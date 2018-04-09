Поделки к Пасхе своими руками: 33 идеи

1. Салфетки с пасхальными кроликами

Фото: countryliving.com Простые белые салфетки украсьте символическими изображениями кроликов с помощью краски для ткани и трафарета, а по краю пришейте тесьму с бахромой.2. Расписные баночки с «травой»

Фото: masonjarcraftslove.com Такие баночки можно сделать украшением стола или поставить на полку. Для них вам понадобятся сами банки, акриловая краска нескольких пастельных цветов и бумажная «стружка» (наполнитель для упаковки подарков, можно купить в магазине цветов, подарков или сделать самостоятельно, порезав на тонкие полоски цветную бумагу). Сначала баночки красим каждую в свой цвет и даём краске высохнуть. Затем наносим узоры, ещё раз просушиваем. Добавляем «травку» — готово!3. Золотые вазы из баночек

Фото: masonjarcraftslove.com Кстати, такие же баночки можно покрасить золотой краской и сделать из них нарядные вазы для цветов. Для ровной покраски лучше взять краску в баллончике, а если вы не против фактуры, подойдёт обычный декоративный акрил металлик и кисть или губка.4. Ободок с кроличьими ушками

Фото: countryliving.com В такой ободок на праздник Пасхи можно нарядить ребёнка — наверняка он будет в восторге. Понадобится обычный ободок, ткань и проволока. «Ушки» делаются из сшитых по длине полосок ткани, куда продевается проволока. Ободок надо обтянуть той же тканью и прикрепить к нему «ушки».5. Пасхальный кролик из бумажного шара

Фото: francesjanisch.com Ещё один вариант поделки, которая порадует детей, — кролик из бумажного шара. Шар можно купить в магазине для рукоделия или там, где упаковывают подарки. Добавляем уши из цветного картона, бумажные усы, глаза и нос из помпонов — кролик готов.6. Подвески в виде пасхальных яиц Фото: thelifeofjenniferdawn.com Для таких подвесок вам потребуется цветной картон с орнаментом разных видов, клей, толстые цветные нитки и несколько бусин для украшения. Сначала сделайте шаблон-выкройку в форме яйца. Затем вырежьте заготовки из картона, на каждую подвеску нужно 4 заготовки. Каждую сложите пополам вдоль, картинкой внутрь, и склейте между собой, поместив в середину нитку. Украсьте бусинами снизу и сверху.7. Гирлянда из белых кроликов

Фото: cleanandscentsible.com Для такой гирлянды потребуется бумага, клей и нитки. Из ниток сделайте несколько помпончиков одинакового размера. Вырежьте по шаблону изображения кролика. Приклейте их к нитке-основе и к каждому прикрепите хвостик-помпон.8. Гирлянда из разноцветных кроликов

Фото: makeityelloh.com Гирлянда с кроликами из разноцветной бумаги делается так же, как предыдущая, а смотрится по-другому.9. Гирлянда из помпонов

Фото: makeityelloh.com Можно сделать гирлянду и только из разноцветных помпонов, больших или маленьких.10. Гирлянда с кисточками

Фото: diycandy.com Для такой гирлянды нужны разноцветные нитки для кистей, бусины и буквы для надписи — их вы можете вырезать из цветной бумаги самостоятельно.11. Гирлянда из упаковочной бумаги

Фото: livelaughrowe.com Гирлянду можно сделать и из упаковочной бумаги. Возьмите несколько листов с нежным весенним принтом, вырежьте детали по шаблону и просто прострочите их на машинке.12. Тюльпаны в деревянном ящичке

Фото: crazylittleprojects.com Такой оригинальный способ «сервировки» может дополнить или заменить традиционный букет в вазе.13. «Кружевные» пасхальные яйца

Фото: alittlepinchofperfect.com Чтобы сделать эти украшения, понадобятся листы цветного картона, кружевные бумажные салфетки, клей и акварель. Впрочем, вместо неё можно использовать и те пищевые красители, которыми вы красите настоящие яйца к Пасхе. Сначала делаем шаблон в виде яйца и вырезаем по нему заготовки из картона и бумажных салфеток. Заготовки из салфеток сбрызгиваем водой из пульверизатора и сразу же капаем на них разноцветными красками. Когда салфетки высохнут, приклеиваем их к заготовкам из картона.

Декор пасхальных яиц своими руками: мастер-класс

14. Цыплята из упаковки для яиц Фото: typicallysimple.com Вам потребуется картонная упаковка для яиц, макетный нож, клей, краски и цветная бумага. Вырежьте выпуклые части упаковки, склейте их по два и раскрасьте. Когда краска высохнет, добавьте детали из цветной бумаги.15. Подставки для цветов из яичной скорлупы

Фото: craftberrybush.com Всё, что нужно сделать, — аккуратно вскрыв скорлупу, избавить сырые яйца от содержимого и промыть скорлупку. Цветы в таких «вазочках» можно поставить на стол в обычных подставках для яиц.16. «Цветник» в упаковке от яиц Фото: lerobinsnest.blogspot.com Ещё один вариант «цветника» в яичной скорлупе. Эта композиция может радовать вас долго, ведь растение в каждую скорлупку помещается вместе с землёй.17. Подарочные пакеты с «ушками»

Фото: evermine.com В такой пакет можно положить пасхальные подарки, например, угощения. Понадобятся простые прямоугольные крафтовые пакеты, нитки, помпоны для «хвостиков». У каждого пакета сверху вырежьте «ушки». Приклейте «хвостики». Положите подарок в пакет, завяжите его, добавьте этикетку — нарисовать её можно самостоятельно.18. Подарочные мешочки из ткани

Фото: alittlecraftinyourday.com Мешочки для подарков можно также сшить из ткани и украсить пасхальной символикой.

Мешочек в виде кролика для пасхальных яиц: мастер-класс

19. Подарочные мешочки с росписью и вышивкой

Фото: aliceandlois.com Такие мешочки лучше сначала раскроить и украсить, а затем уже — сшить. Рисунок наносится акриловой краской для ткани. Когда краска высохнет, по краю его можно украсить вышивкой.20. Подарочная сумочка с аппликацией

Фото: northstory.ca Такую сумочку можно сделать как из бумажного пакета, так и из мешочка, сшитого из ткани. Ленты для оторочки и аппликацию в виде яйца можно пришить или приклеить.

Пасхальные коробочки своими руками: мастер-класс

21. Раскрашенные бумажные пакетики для подарков

Фото: andweplay.com Ещё один вариант пасхальной упаковки для подарков: раскрашенные вручную фломастерами или маркерами простые бумажные пакетики.22. Картина из пуговиц

Фото: acultivatednest.com Здесь пуговицы приклеены к бумаге, но вы можете взять ткань и пришить к ней пуговицы, а затем натянуть её на картон и вставить в рамку.23. Вышитая картинка

Фото: dosmallthingswithlove.com Небольшая картинка, вышитая крестом и оставленная в пяльцах, может стать как украшением вашего дома, так и прекрасным подарком.24. Пасхальный букет из веточек

Фото: craftysisters-nc.blogspot.com Для создания такого букета нужны веточки и маленькие пластиковые или пенопластовые разноцветные яйца (их можно купить в магазинах для рукоделия). Яйца приклеиваются к концам веточек с помощью клеевого пистолета.25. Пасхальный букет, украшенный перьями

Фото: auntpeaches.com Пасхальный букет можно сделать очень ярким — например, украсив его разноцветными пёрышками.26. Пасхальный букет с украшениями из бумаги

Фото: thehousethatlarsbuilt.com Пёрышки для украшения букета можно вырезать из бумаги, выбрав, например, пастельную гамму.27. Пасхальный букет из веток, оплетённых нитками

Фото: morningcreativity.com Ваш пасхальный букет может быть верхом лаконичности в том, что касается подвесок для веток. Украсить можно сами веточки, аккуратно обмотав каждую цветной нитью.28. Пасхальный букет с украшениями из кулёчков

Фото: YouTube/Southern Living

В такие кулёчки можно положить угощения, например, конфеты или печенье. Главное, убедитесь, что ветки выдержат их вес.29. Пасхальные открытки с аппликацией

Фото: northstory.ca Сделайте заготовки из крафтовой бумаги и украсьте их аппликацией из цветной бумаги и фактурной ткани.30. Пасхальная открытка с рисунком

Фото: luloveshandmade.com Пасхальную открытку можно и нарисовать — например, повторите этот рисунок или придумайте свой.31. Пасхальная открытка с корзинкой

Фото: YouTube/Лум Планет

Корзинку для этой открытки сначала надо сплести из полосок бумаги, а затем, «наполнив» бумажными яйцами, приклеить на основу. Ручка делается из скрученной полоски бумаги и украшается бантом.32. Открытка с надписью из разноцветных букв

Фото: interestingcornerofme.blogspot

Если вы не вполне уверены в своих каллиграфических способностях, надпись на открытке можно сделать из букв, вырезанных по трафарету. Подготовьте несколько листов бумаги, цветной или с рисунком. Обведите на бумаге буквы и затем аккуратно вырежьте их ножницами. Остаётся приклеить буквы к открытке.33. Открытка из раскраски

Фото: muminthemadhouse.com Также можно воспользоваться одним из шаблонов-раскрасок: распечатать его на листе бумаги, разрисовать, вырезать и приклеить на картонную основу для открытки.