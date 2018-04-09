Пасхальные корзинки своими руками

Чехлы-грелки для яиц и корзинка из фетра

Вам потребуется:

✽белый фотокартон

✽банка диаметром 13 см ✽оранжевые, розовые, красные, зеленые, голубые перья

✽сизалевое волокно травянистого цвета

✽подвижные глаза диаметром 1 см ✽белый, желтый, розовый, лиловый, оранжевый, красный, светло-зеленый, бирюзовый фетр для рукоделия

✽перламутровый маркер желтого, розового, красного, светло-зеленого цветов

✽ручка

✽ножницы

✽клей для фетра

✽клей для поделок

Мотивы и выкройки для бесплатного скачивания

Чехлы-грелки для яиц Шаг 1 С листа мотивов переснять все детали чехла, перенести на фетр соответствующих цветов и вырезать. Для каждого чехла подготовить по две детали туловища. Шаг 2 Вдоль округлого края одной из деталей туловища нанести клей на ширину 5 мм. На деталь с клеем наложить другую деталь, края сжать и дать высохнуть. Шаг 3 К туловищу приклеить остальные детали из фетра, подвижные глаза и перья. Края украсить с помощью перламутрового маркера и дать высохнуть. Шаг 4 Полоску из фотокартона размером 2,5 см х 15 см оклеить белым фетром и склеить в кольцо в качестве подставки под яйцо. Поставить его на подставку и надеть сверху чехол.

Пасхальный декор: грелки для яиц своими руками

Пасхальная корзинка из фетра

Шаг 1 Круглую банку обернуть оранжевым фетром шириной 6,5 см, затем розовым фетром шириной 5 см, бирюзовым — шириной 3,5 см и зеленым — шириной 2 см. Шаг 2 Для ручки полоску фотокартона размером 2,5 х 30 см оклеить оранжевым фетром и приклеить к корзинке. Вырезать лепестки цветков и приклеить к ним сердцевинки. На них перламутровым маркером нарисовать точки и дать высохнуть. Цветки наклеить на корзинку. Положить в нее сизалевое волокно, пасхальные яйца и украшения. Корзинки из картона

Вам потребуется:

✽красная и оранжевая бумага

✽фотокартон белого, желтого, розового, светло-зеленого, зеленого и лилового цветов

✽фигурный дырокол с мотивом сердечка

✽деревянные божьи коровки и сердечко

✽атласная лента кремового цвета шириной 3 мм ✽сизалевое волокно травянистого цвета

✽клей для поделок и клей-карандаш

✽карандаш

✽бумага с принтом «сердечки»

✽шпажка для шашлыка

✽зеленый карандаш

✽ножницы

✽линейка

✽макетный ножШаг 1 Детали корзинок переснять с листа мотивов на прозрачную бумагу, перенести на фотокартон и вырезать. Провести по линиям сгибов палочкой для шашлыка и согнуть детали по линиям. Корзинки склеить. Шаг 2 Приклеить остальные цветные детали из фотокартона и бумаги. К желтой корзинке изнутри приклеить зеленые листья и на них зеленым карандашом нарисовать прожилки. Шаг 3 Для ручек вырезать по две полоски картона разных цветов размером 2 х 25 см и 2,5 х 25 см и склеить их. Ручки приклеить к внутренним сторонам корзинок. С помощью фигурного дырокола вырезать сердечки и украсить ими корзинки согласно фото. Шаг 4 К белой корзинке подвесить деревянное сердечко на атласной ленте, а желтую украсить божьими коровками. Каждую корзинку выстлать сизалевым волокном и наполнить раскрашенными яйцами. Корзинка-сумочка с сердцем

Вам потребуется:

✽белый картон с красными сердечками

✽пенопластовое сердце диаметром 5 см ✽красная флористическая бумага

✽красные креповые ленты: ок. 60 см шириной 10 мм и ок. 70 см шириной 3 мм ✽нитка белого искусственного жемчуга

✽шифоновая белая лента 50 см шириной 10 мм ✽4 красные пуговицы диаметром по 20 мм ✽объемный контур белого цветаКроме того:

✽ножницы

✽канцелярский нож и резиновая подложка

✽прозрачный клей

✽игла для тиснения

✽линейка

✽белые нитки для шитья

✽швейная игла

✽скотчШаг 1 Переснять и увеличить детали с листа мотивов (деталь сумки 2х — из них одна в зеркальном отображении, дно 1х и ручка 2х). Детали наложить на картон с сердечками и зафиксировать скотчем. С помощью иглы для тиснения и линейки разметить пунктирные линии. Детали вырезать. К концам каждой ручки пришить пуговицы. Шаг 2 Склеить детали сумочки, затем приклеить дно и ручки. Грани сумочки оклеить красной лентой. Пенопластовое сердце разрезать канцелярским ножом пополам, оклеить флористической бумагой, объемным маркером нанести надпись. Сердце приклеить к сумочке. К ручке приклеить бантик с ниткой жемчуга. Цветочная пасхальная корзинка

Вам потребуется:

✽желтый картон в белый горошек

✽2 круглые подставки под чашку

✽бумажная бабочка

✽остатки зеленого картона

✽зеленая пуговица диаметром 20 мм ✽зеленая лента из тафты 60 см шириной 15 мм ✽зеленый хлопчатобумажный шнур 50 см диаметром 1 ммШаг 1 Из желтого картона в горошек вырезать 12 полосок размером по 17 х 2,5 см и круг диаметром 10,5 см.

На подставке для чашки расположить по кругу полоски и приклеить.

Сверху приклеить вторую подставку под чашку с приклеенным желтым кругом. Шаг 2 Из желтого картона в горошек вырезать две полоски размером по 44 х 3,5 см. Одну полоску склеить в кольцо. Полоски, приклеенные по кругу, отогнуть вверх и расположить в кольце. Полоски приклеить к кольцу, распределив их равномерно.

Вторую полоску приклеить с внутренней стороны. Из картона вырезать еще одну полоску длиной, равной объему корзинки, и шириной 2 см. Полоску переплести посередине корзинки, концы склеить. Вырезать 12 лепестков и приклеить по краю корзинки. Для ручки вырезать две полоски размером по 44 х 1,5 см, склеить белыми сторонами и приклеить к корзинке. На прямоугольнике из зеленого картона написать «Для тебя», пришить пуговицу, приклеить этикетку к корзинке. Шаг 3 Окрасить пенопластовое сердце, приклеить бабочку. Завязать бантики, один прикрепить к сердцу, а второй — к ручке. В корзинку поместить цветы с сердцем. Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018