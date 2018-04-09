Маркеры для ткани: виды и особенности применения

1. Маркеры для разметки ткани Суть маркеров для разметки ткани в том, что линия, которая нанесена ими на материал, так или иначе после удаляется. Такие маркеры могут быть, например, двусторонними: одна сторона пишет, другая — стирает. Ещё вариант — самоисчезающие маркеры: они дают линию, которая через определённое время (в среднем 24-72 часа, срок указан на упаковке) исчезает сама. Третий вид — маркеры, смывающиеся водой: чтобы удалить нанесённую ими разметку, ткань нужно постирать в прохладной воде или протереть влажной тряпочкой или губкой.

Фото: craftsy.com Важно для всех видов разметочных маркеров: обязательно проверьте, как маркер работает, на ненужном лоскуте ткани, из которой вы будете шить. Не подвергайте ткань с разметкой долгому воздействию прямых лучей солнца, не гладьте её утюгом и не смывайте горячей водой. Лучше не используйте такие маркеры на коже или замше. Зато они очень удобны для тонких светлых тканей, где другая разметка может просвечиваться, для разметки канвы или контуров при вышивке, для нанесения меток на лицо ткани (например, когда вы размечаете расположение пуговиц).

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2. Маркеры для росписи ткани Такие маркеры, как правило, перманентные: нанесённый ими рисунок или надпись прочно закрепляется на ткани и может выдерживать стирку. В первую очередь эти маркеры используются для художественной росписи тканей, но можно найти им и сугубо утилитарное применение: например, нанести метки на вещи ребёнка, чтобы не потерялись в детском саду, или пометить состав ткани на лоскуте. Рисовать и писать текстильными фломастерами можно на хлопке, льне, шёлке и других тканях: маркеры одних видов подходят только для определённых материалов, есть и универсальные.

Фото: mamookids.com Фото: thecreativityexchange.com Фото: simpledetailsblog.blogspot.com Есть маркеры с тонким стержнем, дающие ровную контурную линию, есть широкие (ими хорошо рисовать с детьми), есть с наконечником в виде кисточки. Можно купить набор из нескольких цветов или подобрать маркеры нужных оттенков по одному. Бывают маркеры полупрозрачные или дающие плотное покрытие, неоновые или металлик… Возможностей — масса, главное — всегда внимательно читайте инструкцию на упаковке текстильных фломастеров. После обработки некоторыми из них вещь надо сушить трое суток, рисунок, сделанный другими, требует закрепления утюгом, и так далее. В любом случае, вещь с рисунком такими маркерами лучше стирать при температуре не выше 40 градусов, не используя отбеливателей.

3. Термопереводные маркеры Фломастер для термопереводных мотивов используется для перевода рисунка на ткань. Например, вы нашли картинку с мотивом для вышивки в сети, в книге, журнале или — почему нет? — нарисовали её самостоятельно. Быстро перевести рисунок на ткань поможет термопереводной маркер. Картинку этим маркером надо нарисовать на кальке, положив её сверху исходного рисунка. Потом переворачиваем кальку рисунком вниз, прикладываем к ткани и проглаживаем утюгом — рисунок отпечатается на материале.

Фото: curiosities808.wordpress.com Имейте в виду, что этот маркер с ткани не смывается, поэтому вышивать надо будет так, чтобы не был виден контур. Эта же особенность маркера даёт возможность наносить им перманентные рисунки или надписи на ткань.

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4. Клеевой маркер Этот вид маркеров «пишет» быстросохнущим клеем на водной основе. Пользуясь таким маркером, можно «приметать», например, тесьму, кружево или молнию к ткани или скрепить перед сшиванием детали, не пользуясь ни ниткой с иголкой, ни булавками.

Фото: yuliyaresh.blogspot.com Как правило, в составе клея есть пигмент, чтобы вы видели нанесённую линию. После пигмент исчезает, а сам клей при стирке или полоскании в чистой воде полностью смывается.