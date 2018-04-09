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Обработка отлетной закрытой шлицы рукава
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Обработка отлетной закрытой шлицы рукава 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Как выполнить отлетную закрытую шлицу рукава рассмотрим на примере пальто.
Подготовьте детали верхней и локтевой частей рукава с цельнокроеными обтачками шлицы, а так же детали подкладки рукава.
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Вам потребуется:
— пуговицы диаметром 1,5-2 см; — клеевой дублерин; — специальная лапка для обметывания петель; — портновский мел или специальный маркер; — колышко для выворачивания уголков; — нитки, портновские булавки, ножницы, линейка.
Шаг 1 Детали рукавов продублировать по низу, в области шлицы и по окату.
Шаг 2  Разложить верхнюю часть рукава лицевой стороной вверх и разметить места для выметывания петель.
Шаг 3  Обметать петли при помощи специальной лапки или вручную.
Шаг 4  Сколоть булавками или сметать детали рукава по локтевым срезам, а затем выполнить локтевой шов до метки начала шлицы и стачать верхнюю часть шлицы.
Шаг 5  Со стороны нижней части рукава рассечь уголок припуска, не доходя до места начала шлицы 1-2 мм. Разутюжить припуски локтевого шва. Шлицу заутюжить на верхнюю часть рукава.
Шлица от Burberry своими руками
Шаг 6  Заутюжить припуски на подгибку рукава шириной около 4 см на рукав.
Шаг 7  На детали верхней части рукава выполнить уголок шлицы, срезав излишек ткани. Стачивая уголок, оставить открытым участок 0,5-1 см со стороны среза.
Шаг 8  На детали нижней части рукава выполнить уголок по прямой, оставив открытым участок 0,5-1 см со стороны среза. Припуск со стороны среза шлицы рассечь к началу строчки.
Шаг 9  Стачать шов на шлице. Шлица готова.
Как обработать шлицу подкладкой в верхних изделиях: мастер-класс
Присоединить подкладку к рукаву со шлицей можно несколькими способами: — предварительно стачать передние срезы рукава и подкладки рукава, а затем соединить их по низу; — сначала соединить рукав и подкладку снизу, затем единой строчкой выполнить передний шов.
В настоящем мастер-классе представлен компромиссный вариант, чтобы соблюсти баланс между удобством выполнения и чистотой результата.
Шаг 10  Детали подкладки соединить, выполнив локтевой шов. Наложить подкладку лицевой стороной к лицевой стороне подгибки рукава. Сколоть булавками, оставив с краев открытыми участки длиной около 5 см.
Шаг 11  Стачать сколотый участок, при этом важно проследить, чтобы весь припуск подгибки рукава был захвачен в шов, особенно в области шлицы. Для этого я прокладываю строчку со стороны подгибки рукава и при помощи однорожковой лапки.
Шаг 12  Подкладку отвернуть на рукав и заметать складку-напуск шириной 1-1,2 см.
Шаг 13  Разложить рукав и подкладку, сложить вдоль лицевыми сторонами внутрь и стачать отдельно передний шов рукава и передний шов подкладки.
Шаг 14  В результате предыдущей операции внизу между рукавом и подкладкой останется открытый участок около 10 см. Его нужно стачать, совместив передние швы рукава и подкладки.
Рукав со шлицей готов, далее его можно готовить к втачиваню: подрезать излишние припуски, произвести вспушку низа рукава, осноровить подкладку по окатам, сформировать головку.
Готово!
Дарья Табатчикова
По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.
Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.
В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru. Она ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.
Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова
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