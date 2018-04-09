Обработка отлетной закрытой шлицы рукава

Как выполнить отлетную закрытую шлицу рукава рассмотрим на примере пальто.

Подготовьте детали верхней и локтевой частей рукава с цельнокроеными обтачками шлицы, а так же детали подкладки рукава.

Обработка внутреннего кармана в пальто: мастер-класс

Вам потребуется:

— пуговицы диаметром 1,5-2 см; — клеевой дублерин; — специальная лапка для обметывания петель; — портновский мел или специальный маркер; — колышко для выворачивания уголков; — нитки, портновские булавки, ножницы, линейка.

Шаг 1 Детали рукавов продублировать по низу, в области шлицы и по окату.

Шаг 2 Разложить верхнюю часть рукава лицевой стороной вверх и разметить места для выметывания петель.

Шаг 3 Обметать петли при помощи специальной лапки или вручную.

Шаг 4 Сколоть булавками или сметать детали рукава по локтевым срезам, а затем выполнить локтевой шов до метки начала шлицы и стачать верхнюю часть шлицы.

Шаг 5 Со стороны нижней части рукава рассечь уголок припуска, не доходя до места начала шлицы 1-2 мм. Разутюжить припуски локтевого шва. Шлицу заутюжить на верхнюю часть рукава.

Шлица от Burberry своими руками

Шаг 6 Заутюжить припуски на подгибку рукава шириной около 4 см на рукав.

Шаг 7 На детали верхней части рукава выполнить уголок шлицы, срезав излишек ткани. Стачивая уголок, оставить открытым участок 0,5-1 см со стороны среза.

Шаг 8 На детали нижней части рукава выполнить уголок по прямой, оставив открытым участок 0,5-1 см со стороны среза. Припуск со стороны среза шлицы рассечь к началу строчки.

Шаг 9 Стачать шов на шлице. Шлица готова.

Как обработать шлицу подкладкой в верхних изделиях: мастер-класс

Присоединить подкладку к рукаву со шлицей можно несколькими способами: — предварительно стачать передние срезы рукава и подкладки рукава, а затем соединить их по низу; — сначала соединить рукав и подкладку снизу, затем единой строчкой выполнить передний шов.

В настоящем мастер-классе представлен компромиссный вариант, чтобы соблюсти баланс между удобством выполнения и чистотой результата.

Шаг 10 Детали подкладки соединить, выполнив локтевой шов. Наложить подкладку лицевой стороной к лицевой стороне подгибки рукава. Сколоть булавками, оставив с краев открытыми участки длиной около 5 см.

Шаг 11 Стачать сколотый участок, при этом важно проследить, чтобы весь припуск подгибки рукава был захвачен в шов, особенно в области шлицы. Для этого я прокладываю строчку со стороны подгибки рукава и при помощи однорожковой лапки.

Шаг 12 Подкладку отвернуть на рукав и заметать складку-напуск шириной 1-1,2 см.

Шаг 13 Разложить рукав и подкладку, сложить вдоль лицевыми сторонами внутрь и стачать отдельно передний шов рукава и передний шов подкладки.

Шаг 14 В результате предыдущей операции внизу между рукавом и подкладкой останется открытый участок около 10 см. Его нужно стачать, совместив передние швы рукава и подкладки.

Рукав со шлицей готов, далее его можно готовить к втачиваню: подрезать излишние припуски, произвести вспушку низа рукава, осноровить подкладку по окатам, сформировать головку.

Готово!

Дарья Табатчикова

По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.

Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.

В конце 2017 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru. Она ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.

Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова