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Необычная гирлянда: пасхальные яйца из фетра своими руками
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Необычная гирлянда: пасхальные яйца из фетра своими руками 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
✽белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый и светло-коричневый фетр толщиной 2 мм  ✽белый, оранжевый, оливковый и черный фетр толщиной 1 мм  ✽белая бархатная бумага
✽черные половинчатые бусины диаметром 4 мм  ✽белые, желтые, оранжевые и светло-зеленые нитки для вышивания
✽черный контурный маркер
✽белый универсальный объемный контур
✽красный и оранжевый акварельные карандаши
✽цветные пуговицы диаметром 15–20 мм  ✽натуральный сизаль светло-зеленого цвета
✽вощеные хлопчатобумажные нитки подходящего цвета диаметром 1 мм и длиной по ок. 50 см  ✽красные и светло-зеленые деревянные бусины диаметром 8–10 ммКроме того:
✽ножницы
✽карандаш
✽толстая швейная или вышивальная игла
✽портновские булавки
✽плоскогубцы
✽прозрачный клей или пистолет с горячим клеем
Мотивы и выкройки для бесплатного скачивания
Шаг 1  Мотивы № 11 с листа мотивов увеличить, перенести на картон и вырезать. Мотив яйца наложить на тонкий фетр и подходящий по цвету более плотный фетр, приколоть портновскими булавками и вырезать. Остальные детали наложить на более плотный фетр и вырезать. Для нарцисса из желтого фетра вырезать мотив цветка (2х) и сердцевину (1x). Фетровые детали оттенить увлажненными акварельными карандашами. Остальные детали выделить черным контурным карандашом и объемным контуром.
Вышивка на яйцах: мастер-класс
Шаг 2  Сложить детали яйца из тонкого и плотного фетра, сколоть портновскими булавками и согласно рисунку обшить петельным швом.
Белую сторону яйца дополнительно наполовину украсить длинными сметочными стежками.
Как сделать декоративное пасхальное яйцо
Шаг 3  Отдельные фетровые детали для зайца и петушка склеить согласно фото, приклеить глаза. На каждом яйце разместить свой мотив и приклеить. Из бархатной бумаги вырезать дыроколом и приклеить к яйцам белые точки. Для нарциссов по два мотива цветка склеить друг с другом, немного сместив. Фетровые сердцевины обшить вдоль края мелкими стежками, начало и конец нитки немного стянуть и связать. Полученную чашечку поместить в середину каждого цветка. Из сизаля завязать маленькие бантики, к каждому бантику пришить пуговицу. Бантики приклеить к яйцам. Для подвешивания на каждом яйце сверху пробить отверстие, вдеть вощеную нитку, завязать узел, нанизать деревянную бусину, концы нитки связать.
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