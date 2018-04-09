Как обработать прорезную петлю вручную

Это может быть обусловлено плотностью и толщиной ткани, с которой не справляется ваша машинка или вы просто хотите добавить некоторую эксклюзивность в швейный проект, поэтому отдаёте предпочтение прорезным петлям, выполненным вручную.

Основная разница между петлёй, выполненной вручную и на швейной машине, в порядке действий.

Петля, выполненная на швейной машине

разметить петлю; выполнить её на машинке — петля выстрачивается по контуру плотными зигзагообразными стежками автоматически; прорезать петлю.

Лайфхак: как не испортить прорезные петли

Петля выполненная вручную

разметить петлю; прорезать петлю; открытые срезы петли обработать вручную плотными, ровными, симметричными стежками.

Шаг 1 Водорастворимым маркером разметьте петли. Длина петли должна быть больше диаметра пуговицы.

Шаг 2 Прорежьте петлю.

Шаг 3 Начните обработку петли с одной стороны — обметайте открытый срез петельными стежками.

Петельные стежки: как правильно выполнять и где использовать

Шаг 4 В конце выполните несколько коротких стежков, а затем несколько длинных. Таким образом, вы выполните закрепку и перейдёте на другую сторону петли. Также обметайте открытый срез петельным стежком.

Шаг 5 В конце выполните несколько коротких и несколько длинных стежков для закрепки.

По такому же принципу вместо петли прямоугольной формы можно выполнить петли овальной формы. Или петли с глазком.

Советы

Обработка прорезной петли вручную потребует от вас предельной точности и внимательности. Необходимо соблюдать плотность и длину стежков, не затягивать нитку слишком сильно. Шейте одинарной ниткой, так как при использовании двойной нитки трудно избежать погрешности в работе. Для обработки петель вручную используйте специальные нитки. Прежде чем выполнять петли на изделии, обязательно потренируйтесь на лоскутке ткани, из которого сшита вещь. Этот навык закрепляется только практикой! Чтобы укрепить петлю, можно проложить вдоль срезов, например, вышивальную нить. Она обеспечит стабильность и придаст петлям, выполненным вручную, красивый рельеф.

Фото: www.craftsy.com