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Как вышить крестиком мотив «катушки»
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Как вышить крестиком мотив «катушки» 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Это очень простая вышивка, даже начинающие смогут её выполнить без особого труда: три катушки вышиты крестиком, а надпись — стебельчатым швом. Мы украсили аппликацией с этой вышивкой готовую косметичку.
Вышивка крестом для начинающих
Вам потребуется: • по 1 мотку ниток мулине для вышивания трёх разных цветов • 1 игла для вышивания • ножницы зигзаг • маркер • клей для текстиля • канва натурального цвета размером15 x 15 см  • косметичка или любое другое изделие, которые вы хотите украсить вышивкой • 2 деревянные мини-катушки • 1 английская булавка для декора
Размер аппликации с вышивкой: 9 x 6 см  Как вышить катушки
В центре лоскута канвы нитками мулине в три сложения вышить крестом мотив «катушки».
Верхнюю и нижнюю части катушек вышейте стебельчатым швом.
Контур катушек вышейте черными нитками швом «назад иголку».
Над вышитым мотивом маркером нарисовать буквы (кк показано на рисунке выше) и вышить их стебельчатым швом нитками мулине.
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На канве по бумажному шаблону обвести форму эллипса, убедившись, что вышитый мотив с буквами расположен точно в центре.
Вырезать эллипс ножницами зигзаг. Аппликацию приклеить клеем для текстиля в центре косметички.
Последний штрих — мы добавили на замок застёжки-молнии забавную брошь, подвесили на английскую булавку мини-катушки.
Источник и фото: спецвыпуск Burda «Домашнее ателье» 1/2016
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