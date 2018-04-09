Виртуозный декор: цветы в технике квиллинг

Вам потребуется: ✽бумажные полоски для квиллинга желтого, зеленого и других цветов шириной по 5 мм ✽остатки желтого фотокартона ✽карандаш для квиллинга ✽полоски бумаги белого, оранжевого и розового цветов размером по 2 х 1 см; желтого цвета размером 8 х 0,6 см ✽атласные ленты соответствующих цветов длиной по 60 см и шириной по 3 мм ✽вощеный хлопчатобумажный шнур длиной ок. 1 м и диаметром 1 мм ✽тонкая проволока для рукоделия ✽двусторонняя клейкая лента шириной 3 мм ✽маленькие деревянные бусины.

Кроме того: ✽ножницы ✽карандаш ✽линейка ✽канцелярский нож с подложкой ✽быстросохнущий клей для древесины или клей для декупажа ✽пистолет с горячим клеем

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Шаг 1 Для одного цветка потребуется 6 желтых и 1 оранжевая бумажная полоска. Одну желтую полоску сложить 5 раз в соответствии с шаблоном на листе мотивов. Поверх желтой полоски наложить оранжевую полоску длиной ок. 15 см и согнуть. Действие повторить шесть раз. Концы полосок зафиксировать клеем. Для сердцевины три половинчатые полоски желтого и оранжевого цветов сложить друг с другом, скрутить спиралью, а концы зафиксировать клеем.

Шаг 2 Из желтого картона вырезать круг диаметром 2,5 см. Согласно фото расположить на круге лепестки, приклеить и дать высохнуть. На бумажный цветок осторожно надавить с задней стороны.

В центре цветка приклеить сердцевину. Цветок подвесить на тонком шнуре. Из зеленой атласной ленты и хлопчатобумажного шнура завязать бантик, на концы нанизать маленькие бусины и завязать узелки. Бантик приклеить к задней стороне цветка.

Шаг 3 Для одного яйца взять вместе 4 светло-зеленых и серую или синюю и лиловую бумажные полоски, скрутить спиралью.

Из картона вырезать мотив яйца. Бумажные полоски раскрутить, наложить на мотив яйца и придать форму.

На остром конце яйца полоски слегка согнуть. Концы полосок закрепить тонкой проволокой, укоротить и склеить между собой. После высыхания фигуры проволоку удалить.

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Шаг 4 Для сердцевины маргаритки с одной стороны желтой бумажной полоски приклеить клеевую ленту. Оставшуюся свободной часть бумажной полоски надсечь в виде бахромы. С клеевой ленты снять защитную пленку, полоску скрутить спиралью. Розовую, белую и оранжевую полоски надсечь таким же образом и обернуть каждую вокруг карандаша, концы зафиксировать клеем.

В середине каждого цветка приклеить сердцевину. Яйцо подвесить на шнуре подходящего цвета. К нижней стороне яйца привязать бантик (см. шаг 2) и приклеить по две маргаритки.

Источник и фото: Burda. Моё любимое хобби 2/2018