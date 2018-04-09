Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 11 апреля 2018 года

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Яну Рудковскую раскритиковали за строгость в воспитании сына

Галина Юдашкина стала мамой во второй раз Как легендарный танцевальный ансамбль прославлял СССР на международной арене

15 апреля Примадонне исполнится 69 лет Сразу несколько знаменитостей принимают поздравления в связи с грядущим пополнением

Ивану Урганту исполняется 40 лет. Журнал «Телепрограмма» решила поздравить любимого телеведущего

Максим Траньков рассказал о том, как воспитывает наследницу и осваивается в роли наставника в новом проекте «Ледниковый период. Дети»

Какая физическая нагрузка полезнее для сердца