Свежий номер журнала «Телепрограмма» в продаже с 11 апреля 2018 года 

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Яну Рудковскую раскритиковали за строгость в воспитании сына
Галина Юдашкина стала мамой во второй раз Как легендарный танцевальный ансамбль прославлял СССР на международной арене
Екатерина Варнава решилась на откровенную фотосессию
15 апреля Примадонне исполнится 69 лет Сразу несколько знаменитостей принимают поздравления в связи с грядущим пополнением
Ивану Урганту исполняется 40 лет. Журнал «Телепрограмма» решила поздравить любимого телеведущего
Максим Траньков рассказал о том, как воспитывает наследницу и осваивается в роли наставника в новом проекте «Ледниковый период. Дети»
Какая физическая нагрузка полезнее для сердца