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Мама погибшей в кировском СИЗО 17-летней девушки уверена, что дочь не совершала суицид
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Мама погибшей в кировском СИЗО 17-летней девушки уверена, что дочь не совершала суицид 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
О последних днях дочери она рассказала редакции progorod43.ru.
Мама не верит в официальную версию гибели дочери.
«Я хочу знать, как это произошло. В официальную версию я не верю. Она не могла это сделать самостоятельно. Мы уже дома заметили у нее на щеке синяки и следы от рук. Она была очень загримирована. УФСИН распространяет ложную информацию, с которой мы еще будем разбираться. Через две недели будут известны результаты вскрытия, затем я начну подавать жалобы. У нее не было врагов абсолютно. Светлый, добрый, позитивный человек. Никому не сделала ничего плохого. Закончила хорошо школу. У нее было скромное детство. Когда дочери было 3 года, умер ее папа. С моей зарплатой я не могла обеспечить образование дочки в Коми, и она решила уехать в Киров», — рассказала мама журналистам.
В Кирове девушка училась уже два года.
«Мы общались каждый день. Мы посылали ей деньги, не просили никаких отчетов о том, как она их тратит, она сама присылала нам фотографии того, что купила на них: вещи, еду. У нас не было секретов. Я не замечала, чтобы она была чем-то очень обеспокоена», — продолжает рассказ мама девушки.
В Кирове девушка познакомилась с людьми, которые занимались распространением наркотиков.
«Она попала в плохую компанию. Когда мы узнали о том, что она под арестом, сразу сказали, что поможем ей всем, чем необходимо. Мы переживем это вместе. Она знала, что не одна», — вспоминает мама.
Девушка сразу пошла на контакт со следствием. Рассказала все, что знала, отдала телефон, ноутбук и все пароли к ним. Девушка общалась с семьей и адвокатом, которая рассказала, что с ней будет дальше.
«Адвокат сразу сказала, что срок грозит большой. Так как дочь сотрудничала со следствием, ее могли отпустить под домашний арест. Еще одно заседание должно было состояться в конце мая, суд вполне мог вынести решение перевести ее под домашний арест, и она приехала бы домой. Дочь это знала, ждала этого. Она знала, что мы ее ждем, знала, что поддерживаем».
Напомним, УФСИН по Кировской области сейчас проводит служебную проверку по факту произошедшего.
Фото — progorod43.ru
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