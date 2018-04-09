В ЦУМе открылся первый в России корнер Stone Island 

Пространство оформлено по проекту промышленного дизайн-бюро Zeichenweg TM. В корнере можно найти классическую линию бренда — в нее входит посвященная яхтенной теме линейка Stone Island Marina и монохромная линейка Ghost Piece — в ее основе лежат архивные эскизы военной экипировки. Помимо лаконичной классической линии, там также представлена дизайнерская линейка Stone Island Shadow Project — раньше ее можно было найти в ЦУМе в сокращенном варианте. Основное пространство расположено на втором этаже, а на четвёртом этаже также доступна детская линия Stone Island Junior для детей от четырёх до четырнадцати лет.