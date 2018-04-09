Как понравиться себе на фото в паспорте — советы профессионала в картинках

Пользовательница Pikabu под ником GreaterLight работает фотографом в копицентре. Она рассказала, как делает хорошие фотографии на документы, и нарисовала картинки, как лучше позировать, на примере воображаемой 35-летней Светланы.

Источник: Pikabu

«Я не один год фотографирую самых разных людей и почти каждый день сталкиваюсь с тем, что большинство моих клиентов считают себя нефотогеничными, а возможность сделать хорошую фотографию для документов — мифом. Свою работу я люблю и очень люблю разрушать этот стереотип. Секрет удачных фотографий прост, но его можно было бы назвать фирменным: клиенты возвращаются за новыми снимками именно ко мне, иногда даже всей семьей.

Познакомьтесь, это Светлана, и сегодня она будет нам ассистировать. Светлане тридцать пять лет, она выходит замуж и меняет паспорт. Сейчас она улыбается мне, а потом она садится на стул, выпрямляется, и…

О нет, Светлана! Зачем же ты поднимаешь подбородок так высоко? Увы, Светлана родилась и выросла в стране с самой сильной армией в мире, поэтому вместо того, чтобы выпрямиться, становится по стойке смирно. Однако, если она стоит перед фотографом, а не генералом, подбородок задирать не нужно. Тем, кто хочет выпрямиться, нужно попробовать опустить плечи, а не задрать голову. В противном случае в камеру будут смотреть не глаза, а ноздри, а это мало кому идет.

Многие совершают эту ошибку — попытку «выпрямиться» — со страхом камеры. Они одновременно задирают голову и в то же время вжимаются в спинку стула, инстинктивно пытаясь отодвинуться от страшной штуки.

Те, кто пытается отвести голову назад, рискуют получить на фотографии второй подбородок. Это не идет даже обладателям самых тонких и длинных шей. Светлане уже тридцать пять, и ее кожа не так эластична, как в двадцать лет, поэтому мы можем наблюдать не только второй, но и третий подбородок. Кстати, когда Светлана фотографировалась на предыдущий паспорт, фотограф строго-настрого запрещал улыбаться для такого важного документа. По современным стандартам легкая улыбка допустима, если она не обнажает зубы и не искажает черты лица (совсем откровенно лыбиться все же запрещено). Улыбнись, Светлана!

Или нет, лучше не улыбайся. Нужно помнить, что фотографы чаще всего просят улыбнуться тех людей, которые перед камерой выглядят напряженными и серьезными. Серьезный и насупленный вид чаще всего придает даже не отсутствие улыбки, а опущенные брови. Как видите, попытка Светланы улыбнуться частично исправила эту проблему, но создала новую. Не желая улыбнуться слишком сильно, она зажалась, как бы втягивая губы и подбородок. Отчасти получается похоже на попытку спрятаться от камеры, только сейчас от камеры прячется не вся Светлана, а ее губы (звучит крипово, правда?). Глаза же словно молят о немедленном спасении.

Перед тем как пойти фотографироваться, можно попробовать порепетировать улыбку перед зеркалом. Это вообще очень нужный навык, который помогает и с обычными фотографиями, и при общении в повседневной жизни. Чтобы улыбаться по-голливудски, нужно особое строение челюсти и потрясающие зубы. Чтобы улыбаться с закрытым ртом (а иначе для документов и нельзя), нужно просто научиться поднимать уголки губ, а не сжимать рот, словно в него вот-вот протолкнут ложку.

Вернемся к бровям. Если не понимаете, что с ними сделать, — попробуйте сделать вид, будто что-то приятно вас удивило. Приятно удивило, а не шокировало! Это более действенный способ заставить глаза казаться красивее, чем попытки их выпучить. Да, возможно, просто раскрывая глаза, удастся сделать их действительно огромными, но это вряд ли будет хорошо смотреться.

Как видите, на последней фотографии Светлана выглядит вполне неплохо — пожалуй, даже младше своих тридцати пяти. Конечно, она все еще далека от идеала, но здесь может помочь фотошоп. Помните, если вас не устраивает что-то конкретное — прыщик, форма прически или лишние морщины — лучше дополнительно указать на этот недостаток фотографу. Хотя для фотографий на многие документы ретушь официально запрещена, все в курсе, что фотографии так или иначе редактируются, особенно если речь идет о временном недостатке (царапине, синяке, аллергической сыпи).

Итак, правильная поза и выражение лица — это 75% успешности фотографии. Попробуйте загуглить флешмоб Pretty Girls Making Ugly Faces, если хотите получить более реалистичные доказательства, чем нарисованное лицо Светланы (красивые и намеренно неудачные фотографии одних и тех же людей сопоставляют еще и в сообществе «в вк и в жизни». — Прим. БигПикчи).

Однако важны и другие вещи. Помните, что современные фотографии, как правило, состоят почти из одной головы (70-80% этой самой головы), и красиво одеваться, как для фотосессии, смысла нет. Лучшим выбором будет однотонная темная футболка, которая будет контрастировать с белым фоном, ведь если все же поместившиеся плечи покажутся кривыми, фотограф без проблем их выровняет. Большой воротник или капюшон с учетом кадрирования будет выглядеть как горб.

Бритым налысо людям стоит проверить, не блестит ли голова. Людям с пышными волосами обязательно нужно их пригладить или собрать, потому что от лба до верха кадра должно оставаться расстояние, строго определенное правилами конкретной фотографии. Если этого расстояния не будет, то в лучшем случае часть волос замажет фотограф (а это не очень красиво), в худшем — фотографию заставят переделывать в МФЦ, визовом центре, отделении полиции или куда там она потребовалась.

Женщинам (и мужчинам, конечно, но они вряд ли собирались) не стоит использовать блеск для губ и косметику с блестками: взрослых они в сочетании с яркой вспышкой могут зрительно старить, на юных же лицах — оставлять огромные блики. Убедитесь, что лицо не блестит, а если зашли в тепло с холодной улицы — подождите несколько минут, если не хотите видеть на фото красный нос.

Выбирайте фотосалоны средней ценовой категории: цену обычно завышают за срочность, а если важна именно она, то уже обычно не до красоты. Попросите выбрать фотографию из тех, что уже были сделаны, и не стесняйтесь предложить переделать снимки, если все они кажутся плохими. Конечно, криворукий фотограф сможет испортить и Жизель Бундхен , но будем надеяться, что вам он не попадется. Помните, что с каждым фото глаза все сильнее устают от вспышки и шансы получиться хорошо постепенно уменьшаются.

Впрочем, у неудачных фотографий есть еще более важная проблема, чем все недостатки фотошопов, криворукие фотографы и неправильные позы, вместе взятые. Это искаженное восприятие. Если человек ненавидит свое лицо, то ему не понравится ни одна фотография — несмотря на все его старания и усилия человека с камерой. Люди, заранее настроенные на провал, уходят недовольными, даже получив снимок, достойный обложки журнала Glamour. Пожалуйста, будьте объективными в оценке лица: если вам не нравится что-то конкретное, просто укажите на это фотографу, и он наверняка сможет исправить недостаток. Помните также, что симметричных лиц в природе попросту не существует — бывает много фотошопа».

В комментариях GreaterLight рассказала, как бы она отретушировала итоговую фотографию: «Сделала лицо чуть симметричнее, подтянула линию подбородка, убрала прыщи и морщины (но качество фото рассмотреть не позволяет). Еще Светлана попросила прическу попышнее».