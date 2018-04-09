Пищевая сода: интересные факты

Пищевая сода или гидрокарбонат натрия сегодня есть на кухне практически у каждой хозяйки. Мы настолько привыкли к этому дешевому и доступному средству, что не задумываемся о том, откуда оно к нам пришло и какими полезными и вредными свойствами обладает. Чаще всего этот белый порошок используется в кулинарии для разрыхления теста, но ведь это далеко не единственная возможная область его применения!

Сода: богатая история

Гидрокарбонат натрия известен человечеству почти две тысячи лет — по утверждениям археологов, его использовали еще бальзамировщики Древнего Египта в процессе мумифицирования тел усопших. Добывали соду в те времена из осадочных пород и чистота ее была далека от идеальной. Кстати, состав соды был неизвестен почти до середины XVII века. Позднее, когда формула соды была раскрыта, а ее производство налажено промышленным способом, в европейских странах научились добавлять ее в тесто для придания ему пышности. В России долгое время для этого использовались только дрожжи. Однако, в 1864 году в Барнауле был открыт первый отечественный содовый завод, использующий в качестве сырья глауберову соль соленых степных озер Алтая. Сода начала свое триумфальное шествие по стране, став самым дешевым и удобным в применении кулинарным средством. Сегодня сода применяется еще и в химической и легкой промышленности и в медицине.

Десять фактов о соде

Сода может применяться в качестве допинга. Удивлены? Но это чистая правда. Ученые установили, что сода способна существенно снижать уровень молочной кислоты, вырабатываемой в мышцах спортсменов под нагрузкой и увеличивать уровень рН крови. Благодаря этому спортсмен вполне может совершить «прорыв» и достичь более высоких показателей. Однако, увлекаться подобным допингом все же не нужно — он иногда вызывает диарею, а для спортсмена на соревнованиях это подобно катастрофе.

Сода есть не только на наших кухнях, но и… в космосе! В 2009 году исследования спутника Сатурна Энцелада показали, что под толстой ледяной коркой, покрывающей его поверхность, находится океан. В кристаллах, взятых на анализ, была обнаружена именно сода.

Сода как контрацептив. До наших дней дошли свидетельства того, что в древности, когда людям были неизвестны ни презервативы, ни противозачаточные таблетки, мужчины использовали смесь соды, помета крокодилов и меда для снижения активности сперматозоидов.

Сода может применяться в качестве глистогонного. Чтобы избавить организм от гельминтов, применяются клизмы с содовым раствором из расчета 20 граммов соды на 0,8 литра воды. Раствор вводят в кишечник примерно на полчаса, а после этого делается еще и очистительная клизма.

Существует целая методика щелочного оздоровления, основанная на применении соды и разработанная профессором А. Т. Огуловым. С помощью соды по этой методике можно лечить не только изжогу (кстати, очень популярный способ борьбы с повышенной кислотностью в желудке), но и простуду, суставные боли, грибковые поражения, аллергии, интоксикации, фурункулез и даже алкоголизм и токсикоманию.

Сода может снизить негативное влияние сильнодействующих препаратов и уменьшить побочные явления. При этом лечебное действие лекарств не изменится.

Нельзя применять соду при беременности. В это время разрешено только ее местное употребление — в виде ванночек, полоскания рта. Дело в том, что прием соды внутрь может привести к повышению давления у беременной и другим непринятым процессам, таким как алкалоз — защелачивание крови. Он может навредить не только будущей матери, вызывая спазмы, рвоту, тошноту, но и плоду. В некоторых случаях возможен выкидыш.

Не увлекайтесь лечением изжоги с помощью соды. Несмотря на то, что результат после приема появляется очень быстро, при реакции соды с кислотой выделяется углекислый газ, который стимулирует процесс выделения все той же кислоты. Изжога появляется снова.

Сода способна спровоцировать повышение давления, происходящее при избытке натрия в организме.

В 2017 году всем известной красно-желтой коробочке соды исполнилось ровно 50 лет. В октябре 1967 году в городе Стерлитамаке началось промышленное производство пищевой соды.

Сода не является панацеей от всех болезней! Очень многие сейчас пытаются с ее помощью худеть, лечить онкологические заболевания и т.д. Делать этого без консультации врача категорически не рекомендуется. Сода — не лекарство, она лишь вспомогательное вещество

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