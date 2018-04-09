Как на самом деле погиб Василий Чапаев

Мы помним Чапаева по книгам и фильмам, рассказываем о нем анекдоты. Но реальная жизнь красного комдива была не менее интересна. Он любил автомобили, спорил с преподавателями военной академии. А ещё Чапаев не настоящая фамилия.

Тяжелое детство

Василий Иванович родился в бедной крестьянской семье. Единственное богатство его родителей — девять вечно голодных детей, из которых будущий герой Гражданской войны был шестым.

Как гласит легенда, родился он недоношенным и отогревался в меховой отцовской рукавице на печи. Родители определили его в семинарию в надежде, что он станет священником. Но когда однажды провинившегося Васю в лютый мороз посадили в деревянный карцер в одной рубашке, он сбежал. Попробовал было в купцы, да не смог — слишком уж претила ему основная торговая заповедь: «Не обманешь — не продашь, не обвесишь — не наживешься». «Детство мое было мрачным, тяжелым. Много пришлось унижаться и голодать. С малых лет мыкался по чужим людям» — вспоминал потом комдив.

«Чапаев»

Считается, что семья Василия Ивановича носила фамилию Гавриловых. «Чапаев» или «Чепай» было прозвищем, которое получил дед комдива — Степан Гаврилович. То ли в 1882, то ли в 1883 грузили они с товарищами бревна, а Степан, как старший, постоянно командовал — «Чепай, чепай!», что означало: «бери, бери». Так и прилипло к нему — Чепай, а прозвище потом превратилось в фамилию.

Говорят, первоначальный «Чепай» стал «Чапаевым» с легкой руки Дмитрия Фурманова , автора знаменитого романа, который решил, что «так лучше звучит». Но в сохранившихся документах времен гражданской войны Василий фигурирует под обоими вариантами.

Возможно, имя «Чапаев» появилось в результате опечатки.

Ученик Академии

Образование Чапаева, вопреки всеобщему мнению, не ограничилось двумя годами приходской школы. В 1918 году он был зачислен в военную академию РККА, куда «согнали» многих бойцов для повышения их общей грамотности и обучению стратегии. По воспоминаниям его однокашника, мирная студенческая жизнь тяготила Чапаева: «Черта с два! Уеду! Придумать такую несуразицу — боевых людей за парту!». Уже через два месяца он подал рапорт с просьбой отпустить его из этой «тюрьмы» на фронт.

Сохранилось несколько историй о пребывании Василия Ивановича в академии. Первая гласит, что на экзамене по географии в ответ на вопрос старого генерала о значении реки Неман, Чапаев спросил профессора — знает ли он о значении реки Солянка, где он воевал с казаками. Согласно второй, в обсуждении сражения при Каннах, он назвал римлян «слепыми котятами», сказав преподавателю, видному военному теоретику Сеченову: «Мы уже показали таким, как вы, генералам, как надо воевать!».

Автолюбитель

Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущем на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин . В жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили.

Еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой. Так, Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину.

Железных коней он выбирал очень придирчиво. Первый — американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться — он не подходил для военных действий в степи. А вот "Форд" , который выжимал 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе. Водителей Чапаев подбирал тоже лучших. Одного из них, Николая Иванова , практически силой вывезли в Москву и поставили личным шофером сестры Ленина — Анны Ульяновой-Елизаровой.

Женское коварство

Знаменитый командир Чапаев был вечным проигравшим на личном фронте. Первая его жена — мещанка Пелагея Метлина, которую так не одобряли родители Чапаева, называя «городской белоручкой», родила ему троих детей, но ждать мужа с фронта не стала — ушла к соседу. Василий Иванович тяжело переживал ее поступок — он любил жену. Часто повторял Чапаев своей дочке Клавдии: «Ох и красивая ты. На мать похожая».

Вторую спутницу Чапаева, правда, уже гражданскую, тоже звали Пелагея. Она была вдовой боевого товарища Василия — Петра Камишкерцева, которому комдив пообещал позаботиться о его семье. Сначала он отсылал ей пособия, потом решили съехаться. Но история повторилась — во время отсутствия мужа, Пелагея закрутила роман с неким Георгием Живоложиновым. Однажды Чапаев застал их вместе и чуть не отправил неудачливого любовника на тот свет.

Когда страсти поутихли, Камишкерцева решила пойти на мировую, взяла детей и отправилась к мужу в штаб. Детей к отцу пустили, а ее нет. Говорят, после этого она отомстила Чапаеву, выдав белым местонахождение красноармейских войск и данные об их численности.

Роковая вода

Гибель Василия Ивановича окутана тайной. 4 сентября 1919 к городу Лбищенску, где располагался штаб дивизии Чапаева с небольшим количеством бойцов, подошли отряды Бородина. Во время обороны Чапаев был сильно ранен в живот, его солдаты положили командира на плот и переправили через Урал, но он умер от потери крови. Тело закопали в прибрежном песке, а следы спрятали, чтобы казаки не нашли. Искать могилу впоследствии стало бесполезно, так как река изменила русло. Эту историю подтвердил участник событий. По другой версии, будучи раненным в руку, Чапаев утонул, не справившись с течением.

«А, может, выплыл?»

Ни тело, ни могилу Чапаева найти не смогли. Это породило вполне логичную версию о выжившем герое. Кто-то говорил, что из-за тяжелого ранения он потерял память и жил где-то под другим именем.

Некоторые утверждали, что его благополучно переправили на другой берег, откуда он направился к Фрунзе, отвечать за сданный город. В Самаре его посадили под арест, а после решили официально «умертвить героя», завершив его военную карьеру красивым концом. [С-BLOCK]

Эта история была рассказана неким Оняновым из Томской области, который, якобы, через много лет встретил своего состарившегося командира. История выглядит сомнительной, поскольку в непростых условиях гражданской войны было нецелесообразно «разбрасываться» опытными военачальниками, которые пользовались большим уважением у солдат.

Скорее всего, это миф, порожденный надеждой, что герой спасся.