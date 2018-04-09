Дайджест Mojo media #46

На Пасху всегда ждешь чуда, например, что кто-то превратит воду в вино. А вместо этого — чудо воскрешения из мертвых: опять запустилось шоу Дружко. Зато Mojo Media никогда не подводит. И каждый понедельник в своем дайджесте мы хвастаемся достижениями наших подкастов и журналов BroDude и Heroine.

BroDude

Почему девушки предпочитают богатых парней: Такая простая тема вызвала весьма и весьма бурную полемику. Разумеется, многих оскорбило обвинение в подобном меркантилизме, но жизнь показывает нам иную истину. Соглашаться или нет с позицией Степана Николаенко — решать тебе, но для этого надо прочитать статью. Маколей Калкин : человек, который видел все: Он побывал на самом пике Эвереста славы и богатства в том возрасте, когда попробовать плоды популярности сполна — невозможно. В 20 лет он был уже уставшим от жизни, изможденным подростком. В 30 — ударился головой о самое дно, опомнился и примерил на себя титул «человек-фарс». Но вся его жизнь после славы напоминает абсурдный моноспектакль, который даже интереснее, чем жизнь обласканных софитами приторных актеришек. Поэтому Маколей — наш герой. Почему ты так возбужден весной: Как известно, весна — время школьников, самоубийц, необычайно похорошевших девушек, воздуха, которым вдоволь нельзя надышаться. Время, когда жадно ловишь каждый день, каждое мгновение, иногда ведя себя чересчур гиперактивно. Попытаемся разобраться, с чем это связано. 9 способов перестать быть нервным слюнтяем: Леонид Нова напоминает о себе наглой, а для кого-то даже обидной статьей, которая учит абсолютно правильным вещам. На жизнь надо смотреть реалистично, а к трудностям — быть просто готовым, и в статье рассказывается, как это может работать.

Heroine

Современный этикет: пить вино, как в Италии: Девушки, если уж пьянствовать — то изысканно, в итальянском стиле. Так сказать, пить, чтобы подчеркнуть вкус еды, и есть, чтобы подчеркнуть вкус вина. Читай о тонкостях и нюансах в статье Юлии Зайковой. Психические заболевания, которые идут в комплекте: Как говорится, дерьмо не приходит одно, оно приводит своих друзей. Поэтому не редки случаи, когда какая-то проблема с психическим здоровьем тесно связана с другим заболеванием. Но если выявить их одновременно, это может помочь скорректировать план лечения и сделать его еще эффективнее. Попытаемся рассказать, какие болезни чаще всего ходят парой. 9 признаков, что парень знает о сексе только из порно: Грандиозное разоблачение мужчин, не понимающих, что порно — это скорее фантастика, чем документальная хроника. Подсказываем, как раскусить дилетантов.

Подкасты

«Ребята, мы потрахались» Ведущие шоу напились и рассуждали о том, почему девушки не хотят встречаться с одним достойным кавалером и без конца сливаются.

«Работник месяца» В гости пришел архитектор — с невеселой правдой о том, как строятся здания и почему в городах все через жопу.

«Дикие утки» На прошлой неделе гость «Диких уток» просил помощи, сидя в студии шоу «Ребята, мы потрахались». Теперь он рассказывает о том, как ездил в Тюмень к падшей женщине, а потом в Челябинск, но уже в гости к знаменитому метеориту.

«Мы в этом живем» Стандартный набор трешанины из реальной жизни: деревянные яйца, питон, съевший тапок, походы в караоке и безбашенная «Газель». А что такого, мы в этом живем.