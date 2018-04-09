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В Орле собирают волонтеров для поиска четырех пропавших девочек
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В Орле собирают волонтеров для поиска четырех пропавших девочек 

РИА 57 51 минуту назад
Фото: РИА 57
Поисково-спасательный отряд «Барс» объявил сбор людей и транспорта для поиска пропавших сегодня четырех девочек. Встреча в штабе в Орле на улице Московской — дом №155, офис 5.
9 апреля с 8:10 до 8:25 дети самовольно покинули территорию школы №33 по переулку Южный. Девочкам от 14 до 12 лет: Быковская Кристина, Иванова Мария, Вакар Татьяна, Зайцева Милена. Одна из них уже убегала из дома на сутки, склонна к девиантному поведению.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавших, просят сообщить по телефону: 8 (4862) 22-23-01 или 02. Подробнее в группе.
Сообщение В Орле собирают волонтеров для поиска четырех пропавших девочек появились сначала на РИА 57.
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