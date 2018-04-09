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Англичанка решила сварить яйца в микроволновке и жестоко поплатилась за глупость
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Англичанка решила сварить яйца в микроволновке и жестоко поплатилась за глупость 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Интересный эксперимент с яйцами и микроволновкой закончился для Дайан Кобб больничной койкой. Женщина попыталась сварить яйцо по инструкции из интернета и жестоко поплатилась за свою доверчивость.
Дайан видела, как один смельчак на YouTube показывает варку яйца в микроволновой печи. Мужчина утверждал, что ничего страшного произойти не может. Кстати, сама Дайан рассказала врачам, что уже несколько раз варила яйца в микроволновке и все было в порядке. Но в этот раз все пошло не так. Стоило женщине достать яйцо и дотронуться до него, как скорлупа взорвалась ей в лицо. Англичанка получила тяжелые ожоги груди и лица.
В больнице сначала даже не поверили, что настолько сильные повреждения случились из-за обычного яйца. Дайан была вынуждена остаться в стационаре почти на неделю.
Шрамы от ожогов все еще остаются на теле Дайан. Врачи утверждают, что до окончательного заживления пройдет как минимум два года.
Вот так одна минута изменила жизнь несчастной женщины навсегда. Не верьте инструкциям из сети — чаще всего, люди и понятия не имеют, к каким последствиям могут привести их дурные и не проверенные советы.
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