Хайди Клум и экс-гитарист Tokio Hotel Каутлиц устроили пляжный интим

О том, что Том Каутлиц — один из братьев-близнецов из знаменитой в 2000-е поп-рок группы Tokio Hotel — встречается с моделью Хайди Клум , стало понятно в марте этого года, когда их впервые заметили вместе в Лос-Анджелесе. Новая порция жарких фотографий поступила с мексиканского пляжа.

В марте стало известно, что модель, мать четырех детей Хайди Клум рассталась со своим возлюбленным арт-дилером Вито Шнабелем и завела роман с Томом Каутлицем. Это тот парень, что со своим братом-близнецом Биллом Каутлицем еще подростками взорвали танцполы и рок-сцены всего мира в составе группы Tokio Hotel хитами «Rette mich», «Monsoon», «Spring nicht». ? old times #tomkaulitz #tokiohotel #QueenT #kaulitz1 #dreads Публикация от Tom Kaulitz Fan account (@tomkaulitzworld) 3 Июл 2016 в 11:01 PDT New picture of Tom by @ thomas_kretschmann_ #tomkaulitz #magdemburglosangeles #tokiohotel Публикация от Tom Kaulitz Fan account (@tomkaulitzworld) 11 Фев 2018 в 8:46 PST Все мы помним этих смазливых мальчиков, которые сводили с ума сотни тысяч поклонниц по всему миру. Группа существует по сей день, братьям Каутлицам уже по 28 лет, и они давно не выглядят, как раньше — это брутальные красавцы без черного макияжа и пышных причесок. Это стильные молодые люди, добившиеся определенных высот в музыкальном бизнесе. Последний альбом они выпустили в 2017-и году.

#tbt Публикация от Bill Kaulitz (@billkaulitz) 15 Дек 2016 в 3:52 PST Happy New Year!? @diorhomme @ysl Публикация от Bill Kaulitz (@billkaulitz) 31 Дек 2017 в 9:06 PST Хайди Клум — знаменитая модель, актриса («Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки»), мать четырех детей. Ей 44. Недавно она поразила своих поклонников танцем в нижнем белье, продемонстрировав безупречную фигуру.

Shimmy Shimmy Yay? Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 19 Мар 2018 в 8:45 PDT О романе Клум с Каутлицем стало известно в марте, когда паппарацци застали пару в Пасадене в Калифорния, когда он сопровождал ее на съемках шоу America’s Got Talent. И вот новая порция информации. Горячие фото с одного из мексиканских пляжей: пара не скрывает своей страсти в аэропорту Кабо-Сан-Лукаса, и даже прямо на лежаке на балконе отеля. Источник