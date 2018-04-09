Бесплатные лекции о содержании огорода в городских условиях пройдут в Парке Горького

С 22 апреля в «Зеленой школе» Парка Горького стартуют лекции о разведении огорода в условиях мегаполиса. Занятия подходят для детей от трех лет.

— Будет лекция о совместимости растений на одной грядке, о культурах, которые когда-то были забыты огородниками, а теперь снова в моде, — перечислили в учреждении.

Сотрудница добавила, что заключительной лекцией станет «Кухня Робинзона». На ней посетители узнают, что можно есть, если урожай получится скудным. Ведущий объяснит, как приготовить вкусные блюда из одуванчиков, крапивы и других растений.

По ее словам, опыт показывает, что занятия часто интересны не только юным москвичам, но и их родителям. Ведущий рассказывает малоизвестные факты.

Лекция начнется в 12:00, она рассчитана на час.