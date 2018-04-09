Женившийся на флейтистке после сексуального скандала дирижер подал на развод в Санкт‐Петербурге

Дирижер Юрий Бондаренко заключил брак с флейтисткой, чтобы избежать уголовного наказания за связь с несовершеннолетней. В среду, 11 апреля, состоится судебное заседание по бракоразводному процессу, сообщил сайт «Невские новости».

Юная жена дирижера узнала о разводе несколько дней назад. Юрий Бондаренко уезжал на Украину

из-за плохого самочувствия отца, а теперь планирует вернуться к бывшей супруге.

Дирижер, которого осудили за совращение несовершеннолетней, избежал уголовного наказания в Санкт-Петербурге. Юрий Бондаренко вступил в брак с пострадавшей, после чего судья изменил приговор.