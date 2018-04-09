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Женившийся на флейтистке после сексуального скандала дирижер подал на развод в Санкт‐Петербурге
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Женившийся на флейтистке после сексуального скандала дирижер подал на развод в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Дирижер Юрий Бондаренко заключил брак с флейтисткой, чтобы избежать уголовного наказания за связь с несовершеннолетней. В среду, 11 апреля, состоится судебное заседание по бракоразводному процессу, сообщил сайт «Невские новости».
Юная жена дирижера узнала о разводе несколько дней назад. Юрий Бондаренко уезжал на Украину
из-за  плохого самочувствия отца, а теперь планирует вернуться к бывшей супруге.
Дирижер, которого осудили за совращение несовершеннолетней, избежал уголовного наказания в  Санкт-Петербурге. Юрий Бондаренко вступил в брак с пострадавшей, после чего судья изменил приговор.
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